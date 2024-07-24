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"Жилий" або "житловий": коли та як ми вживаємо ці слова неправильно

Мовознавець пояснив, коли кажуть "житловий, а коли "жилий" (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Під час розмови можна часто почути два слова - "жилий" та "житловий". Ці слова відрізняються і мають різні значення. Однак українці часто плутають, коли та як правильно їх використовувати.

Чим відрізняються ці два слова, коли та як їх потрібно правильно використовувати, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на роз'яснення мовознавця Олександра Авраменко на каналі в YouTube.

Як пояснює мовознавець, слова "жилий" та "житловий" - близькозвучні. І в деяких випадках використовують одне, а в деяких - інше слово.

"Правильно сказати жилий фонд міста чи житловий? Звичайно ж "житловий фонд міста", - зазначив Олександр Авраменко.

Він пояснює, що "житловий" - це той, що стосується житла, або призначений для життя людей. Наприклад, житловий фонд міста, житловий будинок, житлова площа або ж Житловий кодекс.

У то ж час "жилий", - це обжитий, той, у якому живуть люди. Тому на етапі будівництва будинок "житловий". А коли в нього заселяються люди та хоч трохи живуть, то він стає "жилим".

Як вказано у словниках, "жилий" означає "заселений, залюднений". І хоча до слова будинок можна застосувати обидва прикметники, словосполучення будуть мати різні значення. "Житловий" будинок - призначений для життя, а "жилий", - той, у якому люди вже живуть.

 

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