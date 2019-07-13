Жорстокість без кордонів: у Дніпрі чоловік викинув з балкона свою собаку

Фото: Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Чоловік раніше вже мав проблеми з законом

У Дніпрі стався випадок, який вражає своєю жорстокістю. В одному з будинків викинули з вікна собаку. Нещасна тварина померла просто на вулиці. Як повідомляє видання "Інформатор", такий вчинок здійснив чоловік, який уже раніше мав проблеми з законом.

Сусіди, які стали свідком події, вказали на нього і повідомили, що саме він є господарем бідної тварини.

Поліцейські прибули на виклик після інформації про те, що трапилося. Вони побачили на асфальті мертву тварину. На місце НП відразу викликали слідчо-оперативну групу та представників КП "Зооконтроль". Свідки написали письмові пояснення з приводу того, що знають і бачили.

Чоловіка-недолюдка затримали і доставили в Індустріальне відділення поліції.

Фото: Чоловіка доставили в поліцію за жорстоке поводження з тваринами (dp.informator.ua)

Нагадаємо, що в липні 2018 року в Україні вперше заарештували чоловіка за жорстоке поводження з тваринами. Про це повідомив радник голови управління Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк. Як писав Форостяк, Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права застави чоловіка, якого підозрюють у жорстокому поводженні з тваринами.

Читайте також, як в Дніпрі друг і помічник священика вбив тварину сусідів на очах у всіх. Про це повідомила господиня собаки такси на прізвисько Лакі Світлана на своїй сторінці в Facebook.