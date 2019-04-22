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Жестокое обращение с ребенком в больнице: скандал получил продолжение

STYLERЖизнь    22.04.2019 - 18:03
Жестокое обращение с ребенком в больнице: скандал получил продолжение
Скандал в больнице на Богатырской (Коллаж РБК-Украина)

Мама пострадавшей девочки рассказала, что произошло после инцидента

Мама пострадавшей девочки, которую персонал больницы на улице Богатырской закрыл в реанимации и грубо кричал на нее, рассказала новые подробности резонансного скандала. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Валерия Квасневская, мама годовалой Эммы, сообщила, что после того, как информация о жестоком поведении врачей и недопуске в реанимацию стал достоянием общественности, никто из персонала больницы не попытался поговорить с ней или принести свои извинения. Она добавила важный факт о том, что скорее всего малышке закрывали рот во время процедуры, так как крик девочки несколько раз прерывался.

"Никто из персонала больницы со мной так и не поговорил. Никто из врачей не пытался прояснить ситуацию, все тихо обсуждают в кабинетах и молчат, потому что знают – 4 взрослых человека действительно держали 8-килограмовую девочку и кричали. Знают, что нарушили закон. Знают, кто эти люди. Знают, что если бомба таки взорвется – то их накажут", - написала Квасневская.

Она добавила, что в понедельник планирует перевезти Эмму в частную клинику и предупредила работников больницы, что эту историю она так не оставит и добьется наказания виновных.

"Мы - не Эмма. Мы – дадим сдачи", - предупредила женщина.

Жестокое обращение с ребенком в больнице: скандал получил продолжение

Эмма пострадала от жестокого обращения врачей (facebook.com/valeria.shtepenko)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в одной из киевских больниц разгорелся скандал из-за жестокого обращения с ребенком.

Врачи первой городской больницы на улице Богатырской забрали годовалую Эмму в реанимацию, чтобы заменить катетер. Маму в реанимацию не пустили и она, стоя под дверью слышала, как ее дочери мужской голос кричал "Рот закрой, тварь". После того, как девочку вернули назад в палату, мама увидела у нее на руках 7 проколов.

А также мы рассказывали о том, что в Днепре 12-летний мальчик умер после игры в футбол и родители винят в его смерти медиков.

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