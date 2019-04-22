Жорстоке поводження з дитиною в лікарні: скандал отримав продовження

Скандал у лікарні на Богатирській (Колаж РБК-Україна)

Мама постраждалої дівчинки розповіла, що сталося після інциденту

Мама постраждалої дівчинки, яку персонал лікарні на вулиці Богатирській закрив в реанімації і грубо кричав на неї, розповіла нові подробиці резонансного скандалу. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Валерія Квасневська, мама однорічної Емми, повідомила, що після того, як інформація про жорстоке поводження лікарів та недопущення в реанімацію стала надбанням громадськості, ніхто з персоналу лікарні не спробував поговорити з нею або принести свої вибачення. Вона додала важливий факт про те, що швидше за все малятку закривали рот під час процедури, так як крик дівчинки кілька разів переривався.

"Ніхто з персоналу лікарні зі мною так і не поговорив. Ніхто з лікарів не намагався прояснити ситуацію, все тихо обговорюють в кабінетах і мовчать, бо знають – 4 дорослих людини дійсно тримали 8-кілограмову дівчинку і кричали. Знають, що порушили закон. Знають, хто ці люди. Знають, що якщо бомба таки вибухне – то їх покарають", - написала Квасневська.

Вона додала, що в понеділок планує перевезти Емму в приватну клініку і попередила працівників лікарні, що цю історію вона так не залишить і доб'ється покарання винних.

"Ми - не Емма. Ми - дамо здачі", - попередила жінка.

Емма постраждала від жорстокого поводження лікарів (facebook.com/valeria.shtepenko)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в одній з київських лікарень розгорівся скандал через жорстоке поводження з дитиною.

Лікарі першої міської лікарні на вулиці Богатирській забрали маленьку Емму в реанімацію, щоб замінити катетер. Маму в реанімацію не пустили і вона, стоячи під дверима чула, як її донечці чоловічий голос кричав: "Рот закрий, тварь". Після того, як дівчинку повернули назад в палату, мама побачила у неї на руках 7 проколів.

А також ми розповідали про те, що у Дніпрі 12-річний хлопчик помер після гри у футбол і батьки звинувачують в його смерті медиків.