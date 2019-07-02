ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Жестокие живодеры в Днепре: за информацию о нелюдях обещают большую сумму денег

STYLERЖизнь    02.07.2019 - 07:21
Жестокие живодеры в Днепре: за информацию о нелюдях обещают большую сумму денег
Коллаж (РБК-Украина)

За помощь в поиске живодеров обещают 41 тысячу гривен

В Днепре орудуют живодеры, которые отличаются особой жестокостью. Они отрезают котам лапы. За информацию о нелюдях обещают вознаграждение в 41 тысячу гривен. Животных начали убивать еще в мае, но до сих пор виновные не найдены, написал на своей странице в Facebook заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко.

"Не надо гневных комментариев в стиле убить их или сделать с ними что-то подобное. Просто прошу максимально распространить информацию. В нашем городе за последнее время прокатилась серия убийств животных. Это началось в мае. Продолжается по сей день. Убийства попросту поражают своей бесчеловечностью и жестокостью. Я очень сомневаюсь, что человек, имеющий хотя-бы микро часть здравого рассудка мог такое сделать. Последние убитые животные были обнаружены на ул. Войцеховича", - написал Лысенко.

Заместитель мэра Днепра просит людей, которым что-либо известно о живодерах, сообщить ему информацию за вознаграждение в размере 41 тысячи гривен.

"Для активизации поиска причастных к этому лиц, за любую информацию которая поможет установить приложивших к этому руку, объявляю вознаграждение в размере моего месячного оклада - 31.000 грн (тридцать одна тысяча гривен) Советы как искать и где ставить камеры - оставьте для обсуждения на кухне. Мне нужна информация. Можете писать мне в ФБ, звонить на горячую линию мэра или предоставить информацию через любых журналистов. Конфиденциальность железобетонно гарантирована", - резюмировал Лысенко.

По словам Михаила, еще один житель города решил добавить 10 тысяч гривен к сумме в 31 тысячу.

Жестокие живодеры в Днепре: за информацию о нелюдях обещают большую сумму денегЖестокие живодеры в Днепре: за информацию о нелюдях обещают большую сумму денегСкриншот поста (facebook.com/people/Mykhailo-Lysenko)

Как ранее мы писали, в Днепре люди убили лису и ее детенышей, которые жили на одной из детских площадок города. Удалось спасти только одного лисенка по кличке Руди.

Также мы сообщали, что девушка-живодер устроила в псевдоприюте для собак и кошек настоящую душегубку, замучив до смерти более 20 животных. 

В Карпатах турист избил пони: неадекват набросился на мирное животное с кулаками Руди нужна помощь: в Днепре на детской площадке жестоко убили лисят (фото) 
Новости Украины живодер
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь