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"Жерло вулкана" та екстремальні краш-тести: Дмитро Комаров показав роботу мартенівського цеху

Понеділок 05 травня 2025 13:22
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"Жерло вулкана" та екстремальні краш-тести: Дмитро Комаров показав роботу мартенівського цеху Фото: Дмитро Комаров показав роботу мартенівського цеху
Автор: Юлія Бойко

На телеканалі 1+1 вийшов новий випуск проєкту "Світ навиворіт. Україна". Це друга частина репортажу із самого серця металургійного гіганта "Запоріжсталь" компанії "Метінвест": в ній покажуть, як працює мартенівський цех, та як перевіряють на міцність укриття для ЗСУ.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу "Метінвесту".

На цей раз ведучий Дмитро Комаров побував у найгарячішому місці заводу, яке можна порівняти хіба з жерлом вулкану. Температура всередині печі сягає понад півтори тисячі градусів! І саме тут народжується сталь, яка сьогодні рятує життя на фронті.

Також Комарову вдалося побувати на закритому військовому полігоні, де проводяться екстремальні краш-тести укриттів зі сталі - такі підземні модулі, що здатні захистити військових навіть від прямих влучань снарядів, називають «криївки», як і сто років тому. У них розташовують бліндажі, командні пункти і навіть шпиталі. Але чи може укриття зі сталі витримати удар фугасної авіаційної бомби?

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Світ навиворіт Дмитрий Комаров Запорожсталь
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