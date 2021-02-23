ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Жерара Депардье обвинили в изнасиловании: что известно

Новина українською → Франция, Вторник 23 февраля 2021 21:07
Жерара Депардье обвинили в изнасиловании: что известно Жерар Депардье (фото: Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Знаменитого французского актера Жерара Депардье обвинили в сексуальных домогательствах, предположительно совершенных в 2018 году в отношении актрисы в возрасте 20 лет.

Об этом 23 февраля сообщает AFP со ссылкой на собственный источник в суде.

Отмечается, что первоначальное расследование обвинений в изнасиловании против 72-летнего Депардье было прекращено в 2019 году из-за отсутствия доказательств, но летом прошлого года было возобновлено, что привело к возбуждению уголовного дела в декабре.

Актриса обвиняет Депардье в изнасиловании, которое произошло в парижском доме актера в августе 2018 года.

Адвокат Депардье Эрве Темим заявил, что его подзащитный, который находится на свободе, но - под судебным надзором, "полностью отвергает обвинения".

По словам источника, близкого к делу, Депардье - друг семьи этой актрисы.

Согласно информации в некоторых СМИ, Депардье и актриса репетировали сцену из театрального спектакля, но, как утверждали источники, "в этой встрече не было ничего профессионального".

Имя девушки, которая обвиняет Депардье в домогательствах и насилии, не раскрывается. Адвокат Элоди Туйон-Хибон выразила надежду, что "личное пространство ее клиентки будет уважаться" по мере развития дела.

Напомним, что летом 2018 года 22-летняя французская актриса и танцовщица выдвинула против Жерара Депардье обвинения в сексуальных домогательствах и изнасиловании 7 и 13 августа. Сам знаменитый актер все обвинения опровергал, но не отрицал, что хорошо знает обвинившую его актрису.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Персоны Жерар Депардье обвинение домогательства
LITE
В Украину идут морозы до -10: синоптик предупредил об изменении погоды
В Украину идут морозы до -10: синоптик предупредил об изменении погоды