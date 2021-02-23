Жерара Депардьє звинуватили у зґвалтуванні: що відомо
Знаменитого французького актора Жерара Депардьє звинуватили в сексуальних домаганнях, імовірно скоєних у 2018 році відносно актриси у віці 20 років.
Про це 23 лютого повідомляє AFP із посиланням на власне джерело в суді.
Зазначається, що попереднє розслідування звинувачень у зґвалтуванні проти 72-річного Депардьє було припинено в 2019 році через відсутність доказів, але влітку минулого року було відновлено, що призвело до порушення кримінальної справи в грудні.
Актриса звинувачує Депардьє в зґвалтуванні, яке сталося в паризькому будинку актора в серпні 2018 року.
Адвокат Депардьє Ерве Темім заявив, що його підзахисний, який перебуває на волі, але - під судовим наглядом, "повністю відкидає звинувачення".
За словами джерела, близького до справи, Депардьє - друг сім'ї цієї актриси.
Згідно з інформацією деяких ЗМІ, Депардьє таактриса репетирували сцену з театрального спектаклю, але, як стверджували джерела, "в цій зустрічі не було нічого професійного".
Ім'я дівчини, яка звинувачує Депардьє в домаганнях і насильстві, не розкривається. Адвокат Елоді Туйон-Хібон висловила надію, що "особистий простір її клієнтки буде поважатися" в міру розвитку справи.
Нагадаємо, що влітку 2018 року 22-річна французька актриса і танцівниця висунула проти Жерара Депардьє звинувачення в сексуальних домаганнях і зґвалтуванні 7 і 13 серпня. Сам знаменитий актор всі звинувачення спростовував, але не заперечував, що добре знає актрису, яка його звинуватила.