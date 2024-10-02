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Женя Галич відверто заговорив про свій найбільший страх щодо війни

Женя Галич (фото: instagram.com/jenia_galich)
Автор: Катерина Собкова

Лідер групи O.Torvald Женя Галич, який розсекретив, чим займається у ЗСУ, розповів про найбільший страх, пов'язаний із війною.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на інтерв'ю виконавця для "24 Каналу".

На запитання інтерв'юера, який його найбільший страх на сьогоднішній день, виконавець відповів, що це страх за дітей.

"Що мої діти застануть війну. Я маю на увазі, що вони братимуть участь у цій війні. Це найбільший страх", - відверто відповів співак.

Женя Галич (фото: instagram.com/jenia_galich)

Також він додав, що українці зараз ніби живуть у двох паралельних реальностях.

"Іноді, гуляючи мирними містами, здається, що ми живемо у двох паралельних світах: в одній частині України проливають кров за незалежність і свободу, а в іншій - відпочивають, вживають алкоголь, "живуть своє найкраще життя". Звичайно, важливо продовжувати жити, але важливо не забувати, що у країні війна", - зазначив Галич.

Співак часто виступає для військових (фото: instagram.com/jenia_galich)

Хто такий Женя Галич

Женя Галич - 40-річний український рок-музикант, лідер рок-гурту O.Torvald, радіо- та телеведучий. 15 років у шлюбі з Валерією. Пара виховує двох дітей: 11-річну доньку Єву та 7-річного сина Данила. Після початку війни родина артиста мешкає у Польщі.

Артист із дружиною (фото: instagram.com/lera_galich)

Женя Галич із перших днів повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ. В одному зі своїх інтерв'ю він розповідав, що служить у 135-му окремому батальйоні тероборони, що входить до складу Збройних сил України.

Діти Жені Галича (фото: instagram.com/lera_galich)

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