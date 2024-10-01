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Женя Галич розсекретив, чим займається в ЗСУ, і пригадав найстрашніший день на фронті

Женя Галич (фото: instagram.com/jenia_galich)
Автор: Іванна Пашкевич

Лідер гурту O.Torvald Женя Галич поділився, чим займається в лавах ЗСУ, і розповів про найстрашніший день, який пережив на фронті.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю виконавця "24 Каналу".

Зі слів Галича, який від початку повномасштабного вторгнення захищає Україну від окупантів, зараз він служить у Києві. Раніше ж співак перебував у різних гарчих точках.

"Я відряджений до міста Київ. Це не те, про що можна говорити, але зведімо це до матеріально-технічного забезпечення Збройних сил", - поділився Євген.

Співак також розповів про найстрашніший день на фронті. За його словами, це сталося восени 2022 року, коли він і його товариші опинилися в оточенні під час оборони селища Ямпіль на Донеччині.

Женя Галич (фото: instagram.com/jenia_galich)

Музикант зізнався, що тоді думав, що це кінець. Однак разом із побратимами йому вдалося вирватися з оточення.

"Коли ми потрапили в оточення. Я думав, що, швидше за все, ми звідти не вийдемо. Було багато смертей навколо. Було страшно. Я боявся, що більше ніколи не побачу близьких людей", - зізнається фронтмен гурту O.Torvald.

Женя Галич (фото: instagram.com/jenia_galich)

Нагадаємо, Женя Галич - 40-річний український рок-музикант, лідер рок-гурту O.Torvald, радіо- і телеведучий. Одружений із жінкою на ім'я Валерія. Пара виховує двох дітей: доньку, яка народилася у 2013 році, та сина, який народився у квітні 2017 року. Про вступ музиканта до лав Збройних Сил України стало відомо у квітні минулого року.

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