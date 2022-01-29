Женский гороскоп с 31 января по 6 февраля: приготовьтесь к ярким впечатлениям

На этой неделе возможно много неожиданных поворотов судьбы. Не стройте планы и действуйте по ситуации, плывите по течению и тогда вам гарантирован успех.

В личной сфере астролог советует проявить гибкость и не гнуть свою линию вопреки здравому смыслу. Не стоит настаивать на своем – это приведет к конфликтам и серьезным проблемам.

Овен

Наступает благоприятный период, чтобы заняться творческой деятельностью. В ближайшие семь дней Овны могут проводить публичные выступления или работать с большой аудиторией. Будьте к себе более критичны и требовательны чем обычно.

Телец

Тельцам рекомендуется найти гармонию во взаимоотношениях с друзьями и близкими людьми. Они вам смогут помочь в какой-то сложной ситуации. Вполне вероятно, что кто-то из близкого окружения вас сильно удивит. Приятно и не очень.

Близнецы

Вам придется в ближайшие дни выйти из зоны комфорта и отказаться от собственной выгоды. Займитесь правильной расстановкой приоритетов и планированием своих дальнейших действий. Чтобы восстановить утраченную энергию, займитесь духовными практиками и полноценно отдыхайте.

Рак

Постарайтесь в ближайшие дни не строить грандиозных планов, так как в вашу жизнь на этой неделе неоднократно вмешаются непредвиденные обстоятельства. Все начатые дела обязательно доводите до конца, займитесь также старыми проектами, которые давно нужно довести до логического завершения. Для этого будут все условия и возможности.

Лев

Вам придется на этой неделе стать гибче и научиться идти на компромиссы. Только таким способом вы сможете достичь нужных результатов. Будьте более открыты и искренни, говорите о своих чувствах и желаниях. Очень полезным станет навык наблюдения себя и своих действий со стороны.

Дева

Есть риск опустить руки на этой неделе из-за излишней самокритичности. Но будьте оптимистами и проявите снисхождение к себе и у вас получится преодолеть все преграды на пути. Сейчас наступает отличное время для отпуска или небольшого путешествия туда, где вы давно мечтали побывать.

Весы

Обратите внимания на совершенно новые занятия, найдите себе новое хобби. Очень полезным станет самообразование, расширение круга собственных интересов. Вы сможете достичь крупного успеха в любых делах и даже в интеллектуальных соревнованиях.

Скорпион

Ближайшая неделя будет сложно, возможно трудности в социальных взаимодействиях. Найдите себе занятие, которым можно заниматься в полном одиночестве. Также эта неделя отлично подходит для проведения времени на природе, прогулок на свежем воздухе.

Стрелец

В вашей жизни начнут возникать ситуации, в которых придется пожертвовать своими принципами и интересами. Это будет очень непросто сделать и отнимет уйму сил. Чтобы восстановится психологически и физически, займитесь творчеством и тем, что вам точно приносит удовольствие.

Козерог

Будьте очень осторожны, есть большой риск травм на этой неделе. Смотрите под ноги, будьте аккуратны за рулем и внимательны во всем и везде. Если какое-то занятие несет хоть малейший риск – хорошо подумайте, прежде чем взяться за него.

Водолей

Ваши предыдущие достижения и старые заслуги помогут удержать свой авторитет. Постарайтесь не идти на поводу у собственных эмоций и оценивайте все ситуации, события и действия окружающих людей объективно и реально.

Рыбы

Неделя станет удачной для поиска на волнующие ответы в вашем прошлом. Вам предстоит глобально переосмыслить свои задачи, приоритеты и поставленные цели. Постарайтесь не упустить шанс, и навести порядок в собственной жизни.