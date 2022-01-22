Женский гороскоп с 24 по 30 января: отпустите все старое и откройте сердце для перемен

Гороскоп на конец января говорит о том, что пришло время попрощаться со всем, что утратило актуальность. А также нужно открыть свое сердце для чего-то нового и позитивных перемен.

Астролог рассказала, что ждет всех женщин по знаки Зодиака в ближайшую неделю, с 24 по 30 января. Об этом информирует Ftimes.

Последняя неделя января станет периодом кардинальных перемен в жизни многих людей. Успех гарантирован тем, кто морально готов к изменениям и может попрощаться с прошлым. Не пытайтесь сохранить стабильность и выходите из зоны комфорта.

Начинается период риска и начинаний, и вы можете смело браться за новые дела, открывать собственное дело. Не сидите сложа руки, действуйте активно и настойчиво.

Овен

Вы можете совершить ряд импульсивных поступков, и они не будут руководствоваться логикой. Однако именно они могут принести вам настоящий успех. Рассчитывать на помощь и советы других людей не стоит – они вам будут только мешать.

Телец

Займитесь на этой неделе домашними вопросами, которые вы давно откладывали в долгий ящик. Постарайтесь устроить себе побольше прогулок на свежем воздухе, не обращайте внимание на погоду – они все равно поднимут вам настроение. Займитесь духовными практиками.

Близнецы

Постарайтесь в ближайшие дни не устраивать сцены и выяснять взаимоотношения с другими людьми. Это может сильно испортить ваше настроение и отнять драгоценное время. Благодаря вашим талантам и знаниям получится достичь финансовых успехов.

Рак

Сосредоточьтесь на том, чтобы избавиться от своих внутренних страхов, сомнений и недовольства. Вам нужно больше внимания уделить важным вещам и не спешить с принятием серьезных решений.

Лев

Для достижения своих целей Львам стоит проявить на этой неделе больше настойчивости и прямолинейности. Обратите внимание на те вопросы, которые давно не решаются или откладывались на потом. Сейчас появится шанс поставить в них точку.

Дева

Вам категорически нельзя отправляться в путешествия или командировки в первой половине недели. Если у вас уже давно все спланировано, просто перенесите их на конец января. Самые лучшие результаты вас ждут в творческой деятельности.

Весы

В последнюю неделю января в жизни Весов произойдет много сложных и непонятных ситуаций. Чтобы решить большинство задач, придется идти необычными и непривычными путями. Но все хорошее, что вы успеете сделать в ближайшие дни – вернется к вас с пользой и еще большим добром.

Скорпион

Старые ошибки внезапно о себе напомнят. И это станет причиной разочарований и кардинальной перемены взглядов и приоритетов. Но вы можете смело знакомиться с новыми людьми, начинать новое дело или заняться творчеством.

Стрелец

Постарайтесь в ближайшие семь дней никому не давать советов. Особенно это касается самых близких людей. Вам грозит потом стать виноватыми в их нынешних проблемах. Постарайтесь сохранить пассивность в этой ситуации.

Козерог

Будьте осторожны, в вашем окружении крутятся недоброжелатели и манипуляторы. Если вам поступит приглашение на какое-то мероприятие – соглашайтесь, не раздумывая. Именно там вы неожиданно получите невероятную радость.

Водолей

Вам жизненно необходимо оценивать свои силы и возможности на этой неделе. Не берите на себя больше, чем вы действительно сможете осилить. Есть риск получить эмоциональное и физическое выгорание и от этого пострадает работа. А вот вопросы с недвижимостью решайте смело.

Рыбы

У вас ожидается столкновение интересов и очень жестокое противостояние. Займитесь духовными практиками, гаданиями, тренировками экстрасенсорных способностей или интуиции – для всего это наступает удачный период.