Женщины! Никогда не говорите эти 5 фраз своим мужчинам

Есть фразы, которые мотивируют становиться вторую половинку лучше. А есть слова, которые разрушают отношения. Что нельзя говорить мужчине - рассказал ведущий "Кохання на виживання", психолог по образованию Олег Кензов. А теперь признайтесь честно, вы хоть раз использовали такие изречения?

"Я сама справлюсь"

Есть две крайности: когда женщина слишком зависима от партнера и перекладывает на него свою жизнь. Или когда женщина настолько независима, что на любое предложение о помощи со стороны партнера говорит: "Я сама!". Со временем мужчина расслабляется и перестает участвовать в семейной жизни, он ничего не решает, а женщина жалуется, что нашла себе бесхребетного мужа.

Чем заменить? "Мне важно, когда ты мне помогаешь".

"Твой брат, твой друг…"

Сравнение не в пользу второй половинки оставляет очень глубокую рану. Такие фразы часто произносят, чтобы мотивировать мужчину становиться лучше, а получается совершенно обратный эффект. Это то же самое, если бы ваш любимый говорил: "Посмотри, вот твоя подруга выглядит просто шикарно, не то, что ты".

Чем заменить? Похвалой, акцентировать внимание на хороших качествах второй половинки.

"У тебя ничего не получится"

Эта фраза убивает веру в себя. Зачастую женщины говорят ее, когда муж или парень делится своими планами и мечтами. В итоге у второй половинки пропадают любые амбиции.

Чем заменить? "Ты молодец! У тебя все получится! Я в тебя верю!"

"Ты никогда не…"

В продолжение этой фразы часто добавляют то, что не делает мужчина. "Ты никогда не даришь мне цветы", "Ты никогда мне не помогаешь". Подобное женщины говорят, чтобы мужчина изменил поведение, но этого не происходит. Просто он воспринимает упреки за истину. И если по словам любимой он никогда не дарит цветы, то и не будет этого делать.

Чем заменить? "Я была бы очень рада, если бы ты мне (помогал, дарил цветы и т. д.) чаще".

"Я же тебе говорила"

Эту фразу женщина произносит, когда мужчина накосячил, а она предупреждала его о последствиях. Поверьте, парень сам знает о своей ошибке. Не нужно ему два раза "бить молотком по голове". Лучше просто промолчать.

Чем заменить? "Мне очень жаль".

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