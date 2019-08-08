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Женщина тоже требует тюнинга: экс-супруг Славы из НеАнгелов шокировал сексизмом

STYLERПерсоны    08.08.2019 - 21:52
Женщина тоже требует тюнинга: экс-супруг Славы из НеАнгелов шокировал сексизмом
Слава Каминская с экс-супругом Эдгаром (фото: instagram.com/babaslavka)

Эдгар Каминский возмутил сеть сравнением женщины с автомобилем

Бывший супруг Славы из НеАнгелов пластический хирург Эдгар Каминский шокировал украинок сексистскими заявлениями. На своей странице в Facebook он опубликовал развернутый пост под названием "Сколько стоит идеальная женщина?", где сравнил женщину с автомобилем, который постоянно требует замены масла.

Разместив смету, в которой он указал вид пластической операции и ее стоимость, Каминский пришел к выводу, что "идеальная женщина" стоит от 10 тысяч и до 200 тысяч долларов.

Казалось бы реклама услуг пластического хирурга вызвала страшный шквал критики со стороны украинок, которые обвинили Каминского в цинизме и сексизме.

Женщина тоже требует тюнинга: экс-супруг Славы из НеАнгелов шокировал сексизмом

Слава Каминская с экс-супругом Эдгаром (фото: instagram.com/babaslavka)

"Парни, помните, если ваша любимая девушка постоянно говорит о пластике - назад дороги нет. Это как автомобиль с колоссальным расходом топлива и который требует замены масла каждый месяц", - пишет экс-супруг певицы.

Также он провел параллель между тюнингом авто и пластическими операциями, к которым прибегают женщины, и посоветовал мужчинам не экономить "на качестве".

"Отвезете ли вы свой автомобиль в бюджетное тюнинг-ателье, будете ли экономить на качестве?" - цинично спрашивает Каминский.

Стоит заметить, что после всех этих излияний, Каминский посоветовал мужчинам искать "идеального человека внутри" и перечислил те черты в спутнике жизни, которые "купить, установить, вшить невозможно".

Пользователи сети сочли такой вывод "камнем в огород" бывшей супруги, которая не скрывает, что не раз "пользовалась положением", прибегая к пластической хирургии.

Каминский напоследок посоветовал девушкам "быть тем самым надежным любимым автомобилем, за которым хочется ухаживать, тюнинговать и в который хочется вкладывать деньги, ведь каждый год с конвейера съезжают новые модели".

 

Скрин: facebook.com/edgar.doctor

Публикация набрала множество комментариев, в котором экс-супруга Славы Каминской раскритиковали за объективизацию женщин. 

  • Господи-Иисусе. Не видела еще более явной объективизации и сексизма в одном тексте.
  • Читаю между строк... Вот посмотрите на меня - я идеален, а вы все безмозглые курицы собирайте денежки, так как вы не идеальны!
  • Это из личного опыта?
  • Ваш сообщение абсолютно неприемлемо и меня возмущает, в частности: "подумайте о том, что лучше быть тем самым надежным любимым автомобилем". Доктор, пожалуйста, не пишите, потому что это не ваша сильная сторона.

Женщина тоже требует тюнинга: экс-супруг Славы из НеАнгелов шокировал сексизмомЖенщина тоже требует тюнинга: экс-супруг Славы из НеАнгелов шокировал сексизмомЖенщина тоже требует тюнинга: экс-супруг Славы из НеАнгелов шокировал сексизмом

Скрин: facebook.com/edgar.doctor

  • Еще один вопиющий случай объективизации женщин. Одумайтесь, мы не вещи, мы люди, не нужно сравнивать с автомобилями, это же бесчеловечно. Жаль, что изнутри вы не так симпатичны как снаружи.
  • Это случайно не тот мужик, который тюнинговал свою жену, а потом они развелись?

Женщина тоже требует тюнинга: экс-супруг Славы из НеАнгелов шокировал сексизмом

Скрин: facebook.com/edgar.doctor

    Напомним, Слава Каминская официально расторгла брак с Эдгаром Каминским.

    Ранее сообщалось о том, что Эдгара Каминского "разнесли" в сети из-за рассказа про маму.

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