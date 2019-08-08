Жінка теж вимагає тюнінгу: екс-чоловік Слави з НеАнгелів шокував сексизмом

Слава Камінська з екс-чоловіком Едгаром (фото: instagram.com/babaslavka)

Едгар Камінський обурив мережу порівнянням жінки з автомобілем

Колишній чоловік Слави з НеАнгелів пластичний хірург Едгар Камінський шокував українок сексистськими заявами. На своїй сторінці у Facebook він опублікував розгорнутий пост під назвою "Скільки коштує ідеальна жінка?", де порівняв жінку з автомобілем, який постійно потребує заміни масла.

Розмістивши кошторис, в якому він вказав вид пластичної операції і її вартість, Камінський прийшов до висновку, що "ідеальна жінка" коштує від 10 тисяч до 200 тисяч доларів.

Здавалося б реклама послуг пластичного хірурга викликала страшний шквал критики з боку українок, які звинуватили Камінського в цинізмі і сексизмі.

Слава Камінська з екс-чоловіком Едгаром (фото: instagram.com/babaslavka)

"Хлопці, пам'ятайте, якщо ваша кохана дівчина постійно говорить про пластику - назад дороги немає. Це як автомобіль з колосальною витратою палива і який вимагає заміни масла кожен місяць", - пише екс-чоловік співачки.

Також він провів паралель між тюнінгом авто і пластичними операціями, до яких вдаються жінки, і порадив чоловікам "не економити на якості".

"Чи відвезете ви свій автомобіль у бюджетне тюнінг-ательє, чи будете економити на якості?" - цинічно запитує Камінський.

Варто зауважити, що після всіх цих заяв, Камінський порадив чоловікам шукати "ідеальну людину всередині" і перерахував ті риси в супутнику життя, які "придбати, встановити, вшити неможливо".

Користувачі мережі визнали такий висновок "каменем у город" колишньої дружини, яка не приховує, що не раз "користувалася становищем", вдаючись до пластичної хірургії.

Камінський наостанок порадив дівчатам "бути тим самим надійним улюбленим автомобілем, за яким хочеться доглядати, тюнінгувати і в який хочеться вкладати гроші, адже кожен рік з конвеєра з'їжджають нові моделі".

Скрін: facebook.com/edgar.doctor

Публікація набрала багато коментарів, в якому екс-чоловіка Слави Камінської розкритикували за об'єктивізацію жінок.

Господи-Ісусе. Не бачила ще більш явної об'єктивізації і сексизму в одному тексті.

Читаю між рядків... Ось подивіться на мене - я ідеальний, а ви всі безмозкі курки збирайте гроші, так як ви не ідеальні!

Це з особистого досвіду?

Ваше повідомлення абсолютно неприйнятне і мене обурює, зокрема: "подумайте про те, що краще бути тим самим надійним улюбленим автомобілем". Лікарю, будь ласка, не пишіть, бо це не ваша сильна сторона.

Скрін: facebook.com/edgar.doctor

Ще один кричущий випадок об'єктивізації жінок. Схаменіться, ми не речі, ми люди, не потрібно порівнювати з автомобілями, це ж нелюдяно. Шкода, що зсередини ви не так симпатичні як зовні.

Це випадково не той мужик, який тюнінгував свою дружину, а потім вони розлучилися?

Скрін: facebook.com/edgar.doctor

Нагадаємо, Слава Камінська офіційно розірвала шлюб з Едгаром Камінським.

Раніше повідомлялося про те, що Едгара Камінського "рознесли" в мережі через розповідь про маму.