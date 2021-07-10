У женщин после прививки от коронавируса увеличивается грудь: медики объяснили в чем дело
В Норвегии 17-летняя девушка, которая вакцинировался препаратом Pfizer, заявила, что после прививки у нее на размер увеличилась грудь.
Об этом сообщает голландское издание NRK.
Одна из вакцинированных препаратом Pfizer, 17-летняя Эмма из столицы Норвегии Осло написала, что из-за увеличения груди, ей пришлось приобрести бюстгальтер на размер больший.
С чем это связано?
Как объясняют медики, такой эффект может вызвать расширение лимфатических узлов. В частности отмечают, что это обычная реакция организма на введение этой вакцины. Как оказывается, увеличение груди - временное и кратковременное явление.
По словам представителя Норвежского агентства лекарственных средств Стейнари Мадсени, примерно в 10 процентов вакцинированных женщин после первой прививки увеличивались лимфатические узлы. Также у них складывается впечатление, что грудь выросла, хотя на самом деле это не так.
Компания - производитель вакцины Pfizer не исключает, что такой эффект может наблюдаться, но о жалобах по этому поводу в компании не слышали.
Возможные побочные эффекты после вакцинации
По данным ВОЗ, очень часто после вакцинации возникают следующие побочные эффекты:
- головная боль;
- боль в суставах и мышцах;
- боль в месте инъекции;
- утомление;
- озноб;
- лихорадка (чаще всего после введения второй дозы).
Также может возникнуть тошнота и покраснение в месте инъекции.
Редко встречаются такие побочные эффекты как бессонница, боль в конечностях, недомогание, зуд в месте инъекции, увеличение лимфатических узлов.
Побочные эффекты могут возникнуть в течение одного - двух дней после вакцинации и должны исчезнуть через несколько дней.
Ранее мы сообщали, что вакцина CoronaVac в Турции показала эффективность выше 83%.
Также в Pfizer заявили о начало разработки вакцины против "Дельта" штамма коронавирус.