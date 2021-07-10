У жінок після щеплення від коронавірусу збільшуються груди: медики пояснили у чому справа
У Норвегії 17-річна дівчина, яка вакцинувалась препаратом Pfizer, заявила, що після щеплення у неї на розмір збільшилися груди.
Про це повідомляє голландське видання NRK.
Одна із вакцинованих препаратом Pfizer, 17-річна Емма зі столиці Норвегії Осло написала, що через збільшення грудей, їй довелося придбати бюстгальтер на розмір більший.
З чим це пов'язано?
Як пояснюють медики, такий ефект може викликати розширення лімфатичних вузлів. Зокрема зазначають, що це звичайна реакція організму на введення цієї вакцини. Як виявляється, збільшення грудей – тимчасове і короткочасне явище.
За словами представника Норвезького агентства лікарських засобів Стейнари Мадсени, приблизно у 10 відсотків вакцинованих жінок після першого щеплення збільшувалися лімфатичні вузли. Також у них складається враження, що груди виросли, хоча насправді це не так.
Компанія-виробник вакцини Pfizer не виключає, що такий ефект може спостерігатися, але про скарги з цього приводу в компанії не чули.
Можливі побічні ефекти після вакцинації
За даними ВООЗ, дуже часто після вакцинації виникають такі побічні ефекти:
- головний біль;
- біль у суглобах і м'язах;
- біль у місці ін'єкції;
- втома;
- озноб;
- лихоманка (найчастіше після введення другої дози).
Також може виникнути нудота і почервоніння в місці ін'єкції.
Рідко зустрічаються такі побічні ефекти як безсоння, біль у кінцівках, нездужання, свербіж в місці ін'єкції, збільшення лімфатичних вузлів.
Побічні ефекти можуть виникнути протягом одного-двох днів після вакцинації і повинні зникнути через кілька днів.
Раніше ми повідомляли, що вакцина CoronaVac в Туреччині показала ефективність вище 83%.
Також у Pfizer заявили про початок розробки вакцини проти "Дельта" штаму коронавірусу.