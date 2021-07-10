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У жінок після щеплення від коронавірусу збільшуються груди: медики пояснили у чому справа

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Субота 10 липня 2021 20:43
У жінок після щеплення від коронавірусу збільшуються груди: медики пояснили у чому справа Фото: після щеплення Pfizer у жінок ростуть груди (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Норвегії 17-річна дівчина, яка вакцинувалась препаратом Pfizer, заявила, що після щеплення у неї на розмір збільшилися груди.

Про це повідомляє голландське видання NRK.

Одна із вакцинованих препаратом Pfizer, 17-річна Емма зі столиці Норвегії Осло написала, що через збільшення грудей, їй довелося придбати бюстгальтер на розмір більший.

З чим це пов'язано?

Як пояснюють медики, такий ефект може викликати розширення лімфатичних вузлів. Зокрема зазначають, що це звичайна реакція організму на введення цієї вакцини. Як виявляється, збільшення грудей – тимчасове і короткочасне явище.

За словами представника Норвезького агентства лікарських засобів Стейнари Мадсени, приблизно у 10 відсотків вакцинованих жінок після першого щеплення збільшувалися лімфатичні вузли. Також у них складається враження, що груди виросли, хоча насправді це не так.

Компанія-виробник вакцини Pfizer не виключає, що такий ефект може спостерігатися, але про скарги з цього приводу в компанії не чули.

Можливі побічні ефекти після вакцинації

За даними ВООЗ, дуже часто після вакцинації виникають такі побічні ефекти:

  • головний біль;
  • біль у суглобах і м'язах;
  • біль у місці ін'єкції;
  • втома;
  • озноб;
  • лихоманка (найчастіше після введення другої дози).

Також може виникнути нудота і почервоніння в місці ін'єкції.

Рідко зустрічаються такі побічні ефекти як безсоння, біль у кінцівках, нездужання, свербіж в місці ін'єкції, збільшення лімфатичних вузлів.

Побічні ефекти можуть виникнути протягом одного-двох днів після вакцинації і повинні зникнути через кілька днів.

Раніше ми повідомляли, що вакцина CoronaVac в Туреччині показала ефективність вище 83%.

Також у Pfizer заявили про початок розробки вакцини проти "Дельта" штаму коронавірусу.

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