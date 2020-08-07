Жена Виктора Павлика нарвалась на критику за "шикарный" отдых, но достойно ответила хейтерам

Жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова отдохнула в Болгарии. Но ей не понравилось. Об этом женщина честно рассказала в своем Instagram-блоге.

"Все началось с того, что мы с мамой захотели поехать на море, но бюджет в этом году у нас слишком ограничен. Мы имели чуть больше тысячи евро. В Турцию я изначально не хотела ехать, в дешевую Турцию. Так как последние несколько лет отдыхаю в шикарной Турции, от €2000. Я понимала, что приеду в слабую Турцию и буду только расстраиваться из-за всего. Я не подумала о том, что в Болгарии может быть еще хуже. Я понимала, что тут будет слабенько, но не понимала, что настолько. Больше всего меня удивляет, что на солнечном берегу нигде, кроме супермаркета, не принимают банковские карточки. Я в шоке от количества китайских, дешевых магазинов, от грязи. От бегающих за нами бабок, предлагающих попробовать их фрукты, и пристающих таксистов. Я думала, такое есть только в Египте. Правда, официанты в ресторане не пристают так, как в Египте. Там вообще кушать невозможно. Мы с мамой отдыхали в Болгарии 19 лет назад и воспоминания были самые светлые. Поэтому сюда и вернулись. Больше, конечно, в Болгарию мы не вернемся. Ну, а на счет отеля, нам откровенно не повезло. За эти деньги мы видели здесь, на берегу, намного милее отели. Но в любом случае, мы фокусируем свое внимание на хорошем. Любой отдых лучше, чем сидеть дома", - написала Екатерина, опубликовав фото на фоне "города миллионеров" Свети Влас, который, по словам самой блогерши, скрасил ее пребывание в Болгарии.

"Когда солнечный берег станет, как Свети Влас, сюда можно будет вернуться", - добавила женщина.

Жена Виктора Павлика Катя Репяхова в Свети Влас (фото: instagram.com/repyahovakate)

Такой "честный отзыв" Репяховой не понравился некоторым из ее подписчиков. В частности, женщину обвинили в том, что она "живет на широкую ногу". А большинству украинцев отдых "в шикарной Турции от €2000" не по карману. Вот только один из подобных комментариев.

"Я, конечно, извиняюсь, мы не из Киева. Может, в Киеве обычный человек зарабатывает себе на курорты, но у нас, к сожалению, такого нет, обычные люди зарабатывают от 5 до 7 тыс. грн. И то, это считается большая зарплата. При всем желании, обычная семья с детьми не может себе такое позволить, а довольствуется тем, что есть - грязью, как вы выражаетесь. Я, конечно, не про себя, мне в этой жизни повезло больше. А про обычных людей, которые тоже, может, хотят отдохнуть по-шикарному, но... Никто не виноват, что такие зарплаты в Украине. Мне обидно просто за наших людей, которые пашут и зарабатывают копейки. Вам, может, этого не понять, не всем же быть бизнесменами, политиками, женами-мужьями звезд и т. д. Необходимо хоть чуть-чуть думать о людях, как вам кажется "ниже сортов", они тоже люди. Конечно, была бы любая на вашем месте, тоже так рассуждала, и я вас не виню вовсе. Просто обидно за обычных людей", - написала Елена Прохоренко-Тузовская.

Этот комментарий не остался незамеченным самой Екатериной. Она детально расписала, почему не видит ничего плохого в своем посте, да и вообще, в своем "шикарном" образе жизни.

Жена Виктора Павлика Катя Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

"Я тоже из обычной семьи. Но у меня есть стремление и рвение. Можно не мириться с з/п 5 тыс., и предпринимать меры. Нет такого понятия "нет денег". Они, просто, не ваши. Сделайте так, чтобы они были ваши. Есть миллион примеров, когда люди из сел добиваются хороших результатов. И это не моя вина и не ваша, что кому-то дано, а кому-то нет. Если человек смотрит мой блог и чувствует себя ущербным, еще раз говорю, - лучше не смотреть. Или, может, мне поехать в село на 5 тыс.? Чтобы другим людям не так обидно было? Нормальный, адекватный человек будет смотреть на успешных людей и вдохновляться. А ненормальный - завидовать. Так вы нашли к кому придраться - ко мне. Сколько на просторах Интернета реально богатых людей, отдыхающих очень круто... В отелях от 4,5 тыс. евро. Вот я беру с них пример, а не говорю "им просто повезло", "она жена депутата или футболиста". У меня есть много проблем в жизни и даже долгов, не думайте, что мне все падает с неба. Просто моя жизнь - в моих руках! И если я не довольна жизнью, я в этом виню не страну, не законы, не место, где я родилась, а себя! Потому что только я могу повлиять на качество своей жизни! А не Украина, президент или еще кто-то!" - сказала 26-летняя Репяхова.

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