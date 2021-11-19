Жена мольфара Нечая в редком интервью рассказала о его знаменитой целебной настойке из 77 трав (видео)
Самый знаменитый украинский мольфар Михаил Нечай, прославившийся своей практикой исцеления недугов, в том числе с помощью особых трав и настоек, свои знания и мастерство не открывал широкой общественности. Но теперь вдова провидца рассказала о той самой настойке из 77 разных трав, о которой слышали многие.
Что использовал мольфар, когда готовил целебный напиток и которым щедро угощал гостей, жена Нечая раскрыла в редком интервью для канала "Гуцулендія".
Пани Ганна, уже в преклонном возрасте, отметила в разговоре с журналистами, что знает весь арсенал необходимых для создания настойки трав и растений просто на вид, но названия многих ей уже озвучить сложно.
Среди названых 77 трав для этого целебного напитка - такие основные ингредиенты:
- корень джинджура
- золотой корень (полевник)
- пидойма
- кучуревец
- медвежье ушко (такие листочки, как у груши, растение похоже на клюкву)
- нанок
- калган
Также вдова Михаила Нечая отметила, что ее супруг собирал все нужные травы на ближайших полях и в окрестностях родного Верховинского села в Карпатах, где жил.
Видео: жена мольфара Михаила Нечая рассказала о его знаменитой целебной настойке
После смерти мужа в 2011 году, причем дату кончины Нечай сам же и предсказал, пани Ганна признается, что других таких же сильных мольфаров, насколько она знает, уже не было и сейчас нет.
Впрочем, нужно отметить, что долгое время ходят слухи о том, что Михаил Нечай передал свою силу и знания внуку.
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