Жена DZIDZIO поразила новым откровением об их разводе: мне казалось, у него кто-то появился

"Он меня не предупредил, что прокомментирует это публично. Мы должны были подавать заявление вместе, но я узнала о том, что был суд после того, как Михаил объявил об этом в СМИ. И это еще раз подтвердило, что мы с ним порознь - семья должна обсуждать такие моменты вместе. 8 месяцев назад он сказал, что хочет пожить отдельно. Снял квартиру и просто переехал. К этому наши отношения постепенно ухудшались. Исчезла теплота. Мне казалось, что у него кто-то появился - были какие-то звонки и сообщения в странное время", - откровенно рассказала Slavia.

Пока муж гастролировал, Ярославе приходилось все время ждать его дома. Свою сольную карьеру начать никак не удавалось - Dzidzio был против.

"Я очень хотела петь и играть в фильмах. Но Михаил говорил, что переживает, что я не справлюсь, что мне не хватает опыта. Мне такая фраза запомнилась: "Если ты станешь звездой, ты меня бросишь. А я не понимала почему. У меня просто сердце было переполнено любовью и благодарностью за то, что Бог дал мне такого человека. Я смотрела на него ночью, когда он поздно приезжал с концертов, и плакала от счастья, что он у меня есть ", - поделилась Ярослава.

Отметим, что сейчас Ярослава Хома развивает свою карьеру под сценическим псевдонимом Slavia.

Напомним, что Ярослава и артист прожили вместе 20 лет.