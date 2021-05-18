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Жена DZIDZIO неожиданно ответила на его колкий пост в соцсети: "я тебе серцем люблю"

Новина українською →
Вторник 18 мая 2021 09:34
Жена DZIDZIO неожиданно ответила на его колкий пост в соцсети: "я тебе серцем люблю" Фото: Жена Дзидзьо рассказала о муже (instagram.com.slavia_official)
Автор: Людмила Жукова

Бывшая жена артиста Дзидзьо певица Ярослава Хома (Slavia) после своих откровений про супружескую жизнь с музыкантом очень неожиданно отреагировала на пост экс-любимого в соцсети.

На своей странице в Instagram Дзидзьо разместил пост, который явно посвятил своей бывшей супруге.

Музыкант отметил, что стихотворение написал сам.

"Прикрилась чистотою підлість
І вилізла на слуп.
Завила на весь світ жалійка,
Так неприємно пахне бруд.

Собаки брешуть, вітер носить,
А я тихесенько мовчу.
Нікому правди не розкажу,
Бо правда - гірша за брехню..." - написал певец.

В комментариях отметилась и сама Slavia, которая оригинально ответила мужу.

"Я знаю, що все буде добре
За тебе я Бога молю
Хоча ми вже більше не пара
Я тебе серцем люблю

Я знаю, що час не приходить
Минає, проходить наш час
Давай збережемо з тобою
Нитку, що зв'язує нас…" - написала Ярослава Хома.

В комментариях фанаты певца выразили свое мнение по поводу словесной дуэли пары.

  • Важке випробування в твоєму житті, Михайле ! Нехай Боженька допоможе пройти тобі його достойно!
  • Жінка пізнається в бідності, а чоловік в достатку - от уся відповідь.
  • От уміють чоловіки, ще ображеними себе зробити. Гірше дітей.
  • Нууууу, це вас, Михайле , аж ніяк не прикрашає, а навпаки доводить, що вона говорить правду.. Краще вже дійсно мовчати, ніж таке....
  • Фу, це так гидко, і низько, більше тисячі слів, тепер все зрозуміло, давно їй втікати від вас потрібно було.
  • Краще помовчати, аніж поливати брудом.. Такому гарному, обдарованому, шанованого людьми, артистові, такі слова не підходять! Будьте, Михайле, вище цього.

Как мы ранее писали, жена DZIDZIO сделала новое заявление о разводе с мужем.

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