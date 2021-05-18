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Дружина DZIDZIO несподівано відповіла на його колкий пост в соцмережі: "я тебе серцем люблю"

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Вівторок 18 травня 2021 09:34
Дружина DZIDZIO несподівано відповіла на його колкий пост в соцмережі: "я тебе серцем люблю" Фото: Дружина Дзідзьо розповіла про чоловіка (instagram.com.slavia_official)
Автор: Людмила Жукова

Колишня дружина артиста Дзідзьо співачка Ярослава Хома (Slavia) після своїх одкровень про подружнє життя з музикантом дуже несподівано відреагувала на пост екс-коханого в соцмережі.

На своїй сторінці в Instagram Дзідзьо розмістив пост, який явно присвятив своїй колишній дружині.

Музикант зазначив, що вірш написав сам.

"Прикрилась чистотою підлість
І вилізла на слуп.
Завила на весь світ жалійка,
Так неприємно пахне бруд.

Собаки брешуть, вітер носить,
А я тихесенько мовчу.
Нікому правди не розкажу,
Бо правда - гірша за брехню...",- написав співак.

У коментарях відзначилася і сама Slavia, яка оригінально відповіла чоловікові.

"Я знаю, що все буде добре
За тебе я Бога молю
Хоча ми вже більше не пара
Я тебе серцем люблю

Я знаю, що час не приходить
Минає, проходить наш час
Давай збережемо з тобою
Нитку, що зв"язує нас…", - написала Ярослава Хома.

У коментарях фанати співака висловили свою думку з приводу словесної дуелі пари.

  • Важке випробування у твоєму житті, Михайле ! Нехай Боженька допоможемо пройти тобі його гідно!
  • Жінка пізнається в бідності, а чоловік в достатку - від уся відповідь.
  • От уміють чоловіки, ще ображеними себе зробити. Гірше дітей.
  • Нууууу, це вас, Михайле, аж ніяк не прикрашає, а навпаки доводить, що вона говорить правду.. Краще вже дійсно мовчати, ніж таке....
  • Фу, це так гидко, і низько, більше тисячі слів, тепер все зрозуміло, давно їй втікати від вас потрібно було.
  • Краще помовчати, аніж поливати брудом.. Такому гарному, обдарованому, шанованого людьми, артистові, такі слова не приходити! Будьте, Михайле, вище цього.

Як ми раніше писали, дружина DZIDZIO зробила нову заяву про розлучення з чоловіком.

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