Дружина DZIDZIO несподівано відповіла на його колкий пост в соцмережі: "я тебе серцем люблю"
Колишня дружина артиста Дзідзьо співачка Ярослава Хома (Slavia) після своїх одкровень про подружнє життя з музикантом дуже несподівано відреагувала на пост екс-коханого в соцмережі.
На своїй сторінці в Instagram Дзідзьо розмістив пост, який явно присвятив своїй колишній дружині.
Музикант зазначив, що вірш написав сам.
"Прикрилась чистотою підлість
І вилізла на слуп.
Завила на весь світ жалійка,
Так неприємно пахне бруд.
Собаки брешуть, вітер носить,
А я тихесенько мовчу.
Нікому правди не розкажу,
Бо правда - гірша за брехню...",- написав співак.
У коментарях відзначилася і сама Slavia, яка оригінально відповіла чоловікові.
"Я знаю, що все буде добре
За тебе я Бога молю
Хоча ми вже більше не пара
Я тебе серцем люблю
Я знаю, що час не приходить
Минає, проходить наш час
Давай збережемо з тобою
Нитку, що зв"язує нас…", - написала Ярослава Хома.
У коментарях фанати співака висловили свою думку з приводу словесної дуелі пари.
- Важке випробування у твоєму житті, Михайле ! Нехай Боженька допоможемо пройти тобі його гідно!
- Жінка пізнається в бідності, а чоловік в достатку - від уся відповідь.
- От уміють чоловіки, ще ображеними себе зробити. Гірше дітей.
- Нууууу, це вас, Михайле, аж ніяк не прикрашає, а навпаки доводить, що вона говорить правду.. Краще вже дійсно мовчати, ніж таке....
- Фу, це так гидко, і низько, більше тисячі слів, тепер все зрозуміло, давно їй втікати від вас потрібно було.
- Краще помовчати, аніж поливати брудом.. Такому гарному, обдарованому, шанованого людьми, артистові, такі слова не приходити! Будьте, Михайле, вище цього.
Як ми раніше писали, дружина DZIDZIO зробила нову заяву про розлучення з чоловіком.