Жбурнули лавку через вікно. Підлітки розгромили вагон київської електрички (відео)

У мережі поширили відео, на якому видно, як компанія підлітків щонайменше із 7 осіб трощить вагон електрички Київ-Яготин.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на канали Telegram.
На опублікованих кадрах видно, як хлопці підліткового віку відламують частину вікна у вагоні, відривають сидіння лавки, а тоді викидають його через вікно електрички просто під час руху.
Усе це супроводжується веселими криками, сміхом і підбадьорливими закликами "давай-давай". З відео помітно, що ці кадри знімали самі підлітки, очевидно, щоб зафіксувати свій "подвиг". При цьому нікого, окрім їхньої компанії, у вагоні не було, тож вони безперешкодно громили електричку.
Навмисне пошкодження майна карається штрафом від 1 000 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 120 до 240 годин, або виправними роботами на строк до 2 років, або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на той самий строк.
Також зазначимо, що суб'єктом злочину може бути осудна особа, яка досягла 14-річного віку. В іншому випадку відповідальність за дії підлітків нестимуть їхні батьки.
Видання РБК-Україна зробило запит у прес-службу Укрзалізниці, аби дізнатися суму збитків та чи вдалося ідентифікувати малолітніх зловмисників та притягнути їх до відповідальності. Поки очікуємо відповіді.
Раніше ми писали про те, що невідомі вандали пошкодили скульптури половецьких баб у Харкові.
Читайте також про те, що підлітки на Полтавщині закатували до смерті птаха.