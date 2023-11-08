Жбурнули лавку через вікно. Підлітки розгромили вагон київської електрички (відео)

Підлітки знищили вагон електрички

На опублікованих кадрах видно, як хлопці підліткового віку відламують частину вікна у вагоні, відривають сидіння лавки, а тоді викидають його через вікно електрички просто під час руху.

Усе це супроводжується веселими криками, сміхом і підбадьорливими закликами "давай-давай". З відео помітно, що ці кадри знімали самі підлітки, очевидно, щоб зафіксувати свій "подвиг". При цьому нікого, окрім їхньої компанії, у вагоні не було, тож вони безперешкодно громили електричку.

Яке покарання може світити підліткам за пошкодження майна

Навмисне пошкодження майна карається штрафом від 1 000 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 120 до 240 годин, або виправними роботами на строк до 2 років, або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на той самий строк.

Також зазначимо, що суб'єктом злочину може бути осудна особа, яка досягла 14-річного віку. В іншому випадку відповідальність за дії підлітків нестимуть їхні батьки.

Видання РБК-Україна зробило запит у прес-службу Укрзалізниці, аби дізнатися суму збитків та чи вдалося ідентифікувати малолітніх зловмисників та притягнути їх до відповідальності. Поки очікуємо відповіді.