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"Жарко чи спекотно?" Мовознавець пояснила, яке українське слово вживати правильно

Як українською говорити правильно - жарко чи спекотно (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Більшість українців під час літньої погоди вживають усі доступні слова, які є в українській мові. І вважається, що слово "спекотно" - це українське, а "жарко" - русизм. Але насправді все зовсім не так.

Як потрібно говорити правильно про високі температури повітря українською, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис редактора та мовознавця Ольги Васильєвої у Facebook.

За словами експерта, слово "жарко" - це псевдоросіянізм, так само як і слово "жара". Сучасний тлумачний словник фіксує, що "жарко" у значенні присудкового слова - про високу температуру повітря.

"Кажуть, що моряки, повернувшись з Африки й навіть з екватора, говорили, що там не так жарко, як тут в Одесі", - цитує Лесю Українку мовознавець.

Ольга Васильєва вказує, що слова "спекотно" немає в старих українських словниках, натомість є слово "спечно", про яке мало хто знає та використовує.

"Звідки та коли взялося "спекотно", сказати важко. Але навіть у сучасних словниках подаються тільки прикметники: спекотний, спекотна, спекотне, спекотні, так само як і спекотливий, спекотлива, спекотливе, спекотливі. А "спекотливо" теж немає", - зазначає вона.

Однак, у російсько-українському академічному словнику 1924-1933 рр. (А. Кримський, С. Єфремов) російське "жарко" перекладається українською як "гаряче", "жарко". (Але не "спекотно"). Словник Грінченка фіксує "жарко" і "спечно".

"І чергування к/ч цілком логічне, бо "спечно" - від "спека", а не від "спекота" (як і "безпечно" - "безпека").

"Але я таки знайшла слово "спекотно" в одному словнику: ВТС (Великий тлумачний словник, 2005 р.) Воно теж хай собі живе, хоч утворене від "спекоти". Отже, не біймося мови, вживаймо всі три слова: жарко, спечно, спекотно", - резюмувала редакторка Ольга Васильєва.

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