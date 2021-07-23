Жара возвращается: где в Украине снова начнет припекать солнце

По словам синоптика, в Украину снова пришел антициклон, которые прогнал дожди и грозы с нашей территории. Сильной жары в субботу и воскресенье еще не будет, но местами столбики термометров поднимутся до +28 градусов.

"На выходных Украина снова будет в гостях у антициклона. 24-25 июля практически везде ожидается +23 +28 градусов. В воскресенье на юге местами может подпрыгнуть до +30 градусов. Суббота-воскресенье подарят много солнца, осадки маловероятны. Дожди разве что в Карпатах и зацепят северные районы Сумской и Черниговской области. И все! Красота и метеорологический комфорт", - рассказала Наталка Диденко.

Карта погоды

В Киеве на выходных также ожидается сухая и теплая погода, без существенных осадков.

"В Киеве 24-25 июля ожидается солнечная сухая погода с температурой +25 +27 градусов. Эти выходные – идеальное время для родных путешествий", - отметила синоптик.

Карта погоды

По прогнозу Украинского гидрометцентра, ближайшие выходные будут довольно комфортными и до +30 градусов температура поднимется только на юге. А вот с понедельника более высокие градусы снова захватят большинство областей страны. Во вторник от +30 до +33 градусов ожидается во всех регионах Украины.

Карта погоды в Украине на вторник, 27 июля