Жара усилится еще больше: синоптики напугали прогнозом погоды (фото)

Погода в Украине в четверг, 13 июня, продолжит испытывать на прочность жителей страны невыносимой жарой и духотой. Тем не менее, в некоторые области нагрянут кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.

К слову, недавно Наталка Диденко рассказала, когда стоит ожидать снижение температуры воздуха.

Так, сегодня температура воздуха по всей стране будет колебаться в значениях от +29 до +34 градусов. Жарче всего будет на Востоке и Юге Украины.

Погода в Украине 13 июня (фото: УНИАН)

Тем не менее синоптики сообщают, что сегодня солнце будут время от времени прикрывать облака, а в некоторых областях будут локальные дожди с грозами.

Осадков следует ожидать жителям Ивано-Франковской, Черновицкой, Харьковской, Сумской областей, а также Крымского полуострова.

В Киеве сегодня будет от +31 до +33 градусов. Осадки не предвидятся, будет небольшая облачность.

Погода в Украине 13 июня (фото: meteo.gov.ua)

Напомним, в Херсонской области страшный ураган разнес практически целый поселок в Олешковском районе.

К слову, из-за погодных капризов на выходных пострадали некоторые районы Киева. Сильный ливень в воскресенье, 9 июня, подтопил подземные переходы на жилом массиве Позняки Дарницкого района.

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