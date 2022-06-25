Жара в Украине усиливается: где будет +35

Погода в Украине в ближайшее время будет жаркой и знойной. В некоторых регионах будет до +35 градусов.

Какой будет погода 26 июня

26 июня, в воскресенье, кратковременные дожди с грозами пройдут в центральных областях Украины, в западной части, кроме Волыни и Ровенской, Донецкой областей.

В южной части Украины дожди более вероятны местами в ночные часы, днем осадки прекратятся.

В северных областях на Черниговщине и Сумщине будет преимущественно без осадков, в Житомирской и Киевской областях - местами дождь, гроза.

Ветер завтра в Украине предполагается восточным, северо-восточным, умеренным, в восточных областях и юго-востоке возможны порывы до 15-18 метров в секунду.

Погода в Киеве

В Киеве воскресенье будет жарким, до +29 градусов. Будет знойно, не забывайте брать с собой бутылочку воды.

Когда наступит жара

С 27 июня в стране будет преобладать жаркая погода. В Киеве температура достигнет +35 градусов. В остальных регионах также будет знойно.