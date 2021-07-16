Жара начнет отступать, но ливни могут быть очень опасные: сколько еще будет припекать

Погода в Украине в ближайшие дни будет сложная в большинстве областей страны. Температура воздуха опускаться начнет только на следующей неделю, но ожидаются сильные грозы и ливни во многих областях.

Какая погода ждет украинцев в ближайшие дни, рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Как объяснила синоптик, антициклон держит Украину в плену жары уже довольно продолжительное время и блокирует нашу территорию, закрывает ее от дождевых атмосферных фронтов – не дает прорваться свежему воздуху. Однако циклоны начали расшатывать позицию и скоро в Украину вернется более прохладная погода.

"В ближайшие выходные отдельные локальные дожди и грозы ожидаются практически везде, кроме южной части Украины. Где-то ночью, где-то утром, небольшими участками. Не забывайте, что при таких сильных контрастах возможны короткие, но сильные и опасные ливни. На следующей неделе дождей явно станет больше", - предупредила Диденко.

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А вот температура воздуха на выходных будет довольно высокой и прохлада ожидается только на следующей неделе.

"Жара 17-18 июля удержится: на протяжении дня в большинстве областей Украины +30 +35 градусов. В понедельник ощутимое ослабление жары прорвется в западные области, во вторник, 20 июля, новый воздух распространится по стране далее. Дольше всего печь будет на востоке и юге, но и туда на следующей неделе дойдет милосердный воздух", - отметила Диденко.

В столице на выходных могут быть небольшие осадки, но температура воздуха будет высокой. Облегчение придет только во вторник.

"В Киеве 17-18 июля будет жарко, +32 +34 градуса, отдельные локальные дожди по районам или окраинам уже возможны, но еще очень мало и несмело. В понедельник Киев почувствует первые изменения воздушных масс, днем ожидается +28 +30 градусов. Во вторник в столице ослабление жары до +25 +28 градусов", - рассказала синоптик.

Карта погоды