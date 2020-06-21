Жара в городе: как правильно соблюдать масочный режим летом

В Украине продлили карантин из-за пандемии коронавируса, а вместе с ним и обязательные меры против распространения заболевания – ношение масок в общественных местах и транспорте. Правила использования защитных средств в летнее время такое же, как и в любое другое, но есть некоторые нюансы, связанные с высокими температурами воздуха.

Как отметили в Центре общественного здоровья Украины, в летний период маски придется менять намного чаще, так как во влажной и теплой среде на поверхности маски создаются идеальные условия для размножения патогенных микроорганизмов.

Какие правила ношения масок нужно соблюдать во время жары:

Нельзя касаться внешней стороны маски во время ее ношения.

Снимать маску нужно с резинки и при этом не касаться ее передней части и кожи лица.

Одноразовые маски категорически нельзя использовать повторно.

После снятия маски, руки следует помыть с мылом или обработать их антисептиком с высоким содержанием спирта.

Как носить в летнее время перчатки

В жаркую погоду носить перчатки рекомендуется только тогда, когда есть риск контакта с биологическими жидкостями. Однако стоит помнить о том, что руки в перчатках, так же как и без них, могут переносить возбудителей заболевания на открытые поверхности кожи – лицо и слизистую глаз. Перчатки создают ложное чувство безопасности. А длительное использование может привести к раздражению на коже рук.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцам придумали новый штраф за нарушение масочного режима.

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