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Жан Беленюк зробив гучну заяву щодо росіян на Олімпіаді 2024. До чого тут солідарність

Жан Беленюк (фото: nstagram.com/zhanbeleniuk)
Автор: Юлія Любченко

Жан Беленюк висловив свою думку, щодо участі росіян в Олімпіаді 2024 року, яка проходитиме у Парижі.

Про те, що саме сказав Жан, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на фрагмент інтерв’ю спортсмена у ефірі програми "Коло спорту".

Жан Беленюк назвав місце, в якому мають бути росіяни під час Олімпіади  2024

Відомо, що Україна візьме участь у літніх Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, що відбудуться з 26 липня по 11 серпня. 

Участь наших спортсменів, це ще один спосіб показати, наскільки сильною нацією є українці попри всі складнощі та перепони. Але існує і проблема, яка може демотивувати учасників з боку України. І ця причина - допуск росіян до участі в Олімпійських іграх 2024. 

Оскільки за словами голови оргкомітету Тоні Естанге, вони готові вітати російську делегацію відповідно до зазначених правил, тобто без прапорів, гімнів, посадових осіб та командних видів спорту.

Жан Беленюк вже встиг висловити свою думку, з приводу участі росіян в Олімпіаді 2024 року. 

"Я вважаю, що їм не місце в цивілізованому світі, цивілізованому спорті, вони повинні сидіти вдома і там організовувати якісь свої локальні ігри, як вони це вже робили, після паралімпіади у 2022 році, коли їх відсторонили й вони провели свою власну паралімпіаду", - сказав Жан. 

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Також Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби сказав, як мають поводитись українці в цій ситуації. 

"Ми повинні продовжувати боротися, тиснути на міжнародний олімпійський комітет, на керівництво країни, яка проводить ці ігри з закликом до того, щоб вони нас почули", - каже Беленюк.

"Всі знають, всі виказують свою солідарність, але "Друг пізнається в біді" і саме якимись корисними діями. Це був би суттєвий показник того, що Франція нас підтримує не тільки на словах, а дійсно на справі", - завершив свою промову спортсмен.

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