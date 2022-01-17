Жаль, что Украина не Швеция: в сети показали школьное меню в европейской стране

Питание зависит от коммуны

Автор поста - Алла Заможская объяснила, что в Швеции есть 240 коммун, которые свои налоги направляют на свое развитие.

"Моя собеседница проживает в маленькой коммуне на 4000 человек. Питаются, учатся и ездят в школу дети бесплатно. Родительского собрания не существует. Питание зависит от коммуны и чем она богаче, или больше – оно лучше", - рассказала она.

Питание - шведский стол

Питание происходит по принципу шведского стола и делится на несколько столов, отметила женщина.



"Первый – привычный, для всех, второй для вегетарианцев, третий для детей с аллергиями и четвертый – для детей с диетами (возле него фамилия ребенка). Дети едят то, что хотят и сколько хотят (привет нашему Минздраву) – сами выбирают то, что будут есть. Меню родителям высылают на электронную почту еженедельно. Также в школе есть буфет – где очень вкусно и (что главное) за символическую цену", - описала она ситуацию в Швеции.

Кстати, детей-льготников в этой скандинавской стране нет. В школе для учеников все бесплатно и в этом нет надобности.

"Рядом кафе и супермаркет, в котором тоже ничего не запрещено покупать. Понятий льготных категорий детей нет. Но оно и не нужно – если в коммуне для всех детей все в школах бесплатно", - резюмировала Алла.

На фото вы можете увидеть примерное питание в шведской школе.

Питание в школе Швеции (фото: Алла Заможская)

В комментариях украинцы отметили, что Украина оказалась не готова к такой реформе, хотя идея была прекрасная.