Жахлива знахідка під ліжком. Українка в японському готелі відчула "дивний запах" і була шокована

Жінка, яка відчула "дивний запах" у готельному номері, зробила моторошне відкриття під ліжком. Наталі Хоменко поділилася своєю жахливою історією, яка трапилася з нею під час одиночної подорожі до Токіо.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Tyla розповідає, що саме під готельним ліжком налякало жінку.

Моторошна знахідка під ліжком

Наталі Хоменко розповіла в TikTok про свій досвід проживання в одному з готелів у Токіо, Японія. Вона зазначила, що на перший погляд все виглядало бездоганно. "Місце виглядало цілком пристойно: ключ-карта давала доступ лише до мого поверху та мого номера", - згадує вона. - "Першого дня все було чудово".

Але вже наступного дня ситуація кардинально змінилася. Жінка повернулася в номер після насиченого дня екскурсій і навіть не підозрювала, що попереду її чекає справжній кошмар.

Повернувшись у номер близько 19:30, Наталі роздяглася й лягла на ліжко. Але раптом вона відчула різкий і неприємний запах. Спершу вона припустила, що джерелом запаху можуть бути її волосся чи постіль, але дуже скоро зрозуміла - він іде з-під ліжка.

Що було під ліжком

Зацікавившись, у чому справа, вона заглянула під ліжко й побачила… пару очей, що дивилися прямо на неї. "Я побачила чоловіка під своїм ліжком і почала кричати, миттєво підскочила на ноги", - розповідає жінка. - "Чоловік виповз з-під ліжка й просто втупився в мене на три секунди. Ці три секунди здавалися вічністю".

Після цього він теж закричав і вибіг із номера. Наталі почала кликати на допомогу, і готельний персонал викликав поліцію.

Пізніше під ліжком знайшли зарядний пристрій та USB-кабель. Жінка стверджує, що адміністрація готелю не змогла пояснити, яким чином незнайомець потрапив у її номер.

Жінка була шокована чоловіком під ліжком (фото: скриншот tiktok.com/@natalisi_)

Відмова відповідальності й моральна травма

Найстрашніше, за словами Наталі, - це усвідомлення, що хтось знав, що вона одна в номері. Вона також повідомила, що готель відмовився визнати свою провину, посилаючись на те, що в будівлі немає камер спостереження. Через порушення безпеки жінка вимагала повного повернення коштів за проживання - і її вимогу задовольнили.

Проте на цьому історія не завершилася. Жінка розповіла, що наступні дні перетворилися на справжнє пекло: вона не могла спати, постійно оглядалася, перевіряла кожен куток у номері. Її тривожність не вщухала.

Згодом Хоменко звернулася до готелю з вимогою виплатити їй компенсацію в розмірі 1600 доларів за емоційну шкоду. Проте адміністрація відмовилася, пославшись на відсутність відповідної політики, і жінка оприлюднила скріншот листування з готелем.

"Тепер я тільки й думаю про те, як цей чоловік потрапив у мій номер, звідки він знав, що я там сама, і як готель може не нести відповідальності за настільки серйозне порушення безпеки?"- підсумувала вона у відео, яке вже набрало понад 5,2 мільйона переглядів.