Зеркальные даты в феврале будут волшебными: как и когда правильно загадывать желания

В 2022 году февраль стал урожайным месяцем для зеркальных дат. И самые сильные выпадают на последнюю декаду – 20 февраля и 22 февраля. Эти дни составляют комбинацию из двоек и нулей и имеют очень мощную энергетическую силу. А нумерологи называют эти дни волшебными.

Какое значение будут иметь зеркальные даты в феврале и как правильно загадать желание, чтобы оно исполнилось - читайте в материале ниже.

Зеркальная дата 20.02.2022

В воскресенье в дате будет комбинация из пяти двоек. Эта цифра олицетворяет изящество, женственность, деликатность, гибкость, партнерство. Также она символизирует мужское и женское начало, инь и янь.

Сочетание нескольких двоек - это число логики, законности, взвешенности поступков.

20 февраля - день, который направлен на созидание, на создание чего-то нового, на начало чего-то светлого. Возможно создание пар в этот день и яркие проявления интуиции.

В такой день стоит проявлять свои самые лучшие качества - доброту, любовь к ближнему, великодушие, тактичность, романтизм.

Можно: открывать выставки, назначать презентации и премьеры, признаваться в любви, делать предложение руки и сердца, заключать важные договора, просить прощения.

Зеркальная дата 22.02.2022

Самая невероятная дата, ее еще называют дата-палиндром, так как она одинаково читается в обе стороны. За последние тысячу лет таких дат было всего 60.

Нумерологи и астрологи называют эту дату волшебной и рекомендуют проводить ритуалы, загадывать желания и планировать любые судьбоносные вещи - она принесет невероятную удачу.

Дело в том, что в этой дате содержится не шесть двоек, а больше. Она выпадает на второй день недели - вторник, и на 22 лунный день. Поэтому могущество этой даты увеличивается.

22 февраля нужно быть предельно внимательными и следить за любыми знаками Вселенной.

А также быть поосторожнее со своими желаниями - даже случайно сказанные слова могут быстро воплотиться в жизнь. Этот день - самый лучший в 2022 году, чтобы загадывать заветное желание. Самое удачное время в 22:22.

Можно: начинать новые отношения, запускать бизнес, планировать презентации и премьеры, строить планы на будущее, играть свадьбу, делать предложение руки и сердца, признаваться в любви.

Также можно восстанавливать разорванные связи, просить прощения у тех, кого обидели, открыто проявлять свои чувства и начинать совместную жизнь.

Что нельзя делать в зеркальные даты

В энергетически сильные дни нельзя ругаться, ревновать, конфликтовать - это очень опасно.

Нельзя желать зла в сердцах - может обернуться против желающего.

Нельзя проявлять негатив, агрессию, обижать близких - все это может вернуться в стократном размере.

Нельзя загадывать желания, которые качаются других людей или направлены на что-то плохое.

Как правильно загадывать желание

Ритуал, который вы используете, может быть любым. Можно нарисовать цветок и на лепестках записать свои желания. Можно сжечь листок со списком желаний.

Можно запечатать письмо самому себе в конверт и отправить по почте. Можно загадывать в полной темноте или со свечами. Главное - вы должны искренне этого хотеть и верить в исполнение.

А еще соблюдать важные правила: