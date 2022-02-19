Зеркальные даты в феврале будут волшебными: как и когда правильно загадывать желания
В 2022 году февраль стал урожайным месяцем для зеркальных дат. И самые сильные выпадают на последнюю декаду – 20 февраля и 22 февраля. Эти дни составляют комбинацию из двоек и нулей и имеют очень мощную энергетическую силу. А нумерологи называют эти дни волшебными.
Какое значение будут иметь зеркальные даты в феврале и как правильно загадать желание, чтобы оно исполнилось - читайте в материале ниже.
Зеркальная дата 20.02.2022
В воскресенье в дате будет комбинация из пяти двоек. Эта цифра олицетворяет изящество, женственность, деликатность, гибкость, партнерство. Также она символизирует мужское и женское начало, инь и янь.
Сочетание нескольких двоек - это число логики, законности, взвешенности поступков.
20 февраля - день, который направлен на созидание, на создание чего-то нового, на начало чего-то светлого. Возможно создание пар в этот день и яркие проявления интуиции.
В такой день стоит проявлять свои самые лучшие качества - доброту, любовь к ближнему, великодушие, тактичность, романтизм.
Можно: открывать выставки, назначать презентации и премьеры, признаваться в любви, делать предложение руки и сердца, заключать важные договора, просить прощения.
Зеркальная дата 22.02.2022
Самая невероятная дата, ее еще называют дата-палиндром, так как она одинаково читается в обе стороны. За последние тысячу лет таких дат было всего 60.
Нумерологи и астрологи называют эту дату волшебной и рекомендуют проводить ритуалы, загадывать желания и планировать любые судьбоносные вещи - она принесет невероятную удачу.
Дело в том, что в этой дате содержится не шесть двоек, а больше. Она выпадает на второй день недели - вторник, и на 22 лунный день. Поэтому могущество этой даты увеличивается.
22 февраля нужно быть предельно внимательными и следить за любыми знаками Вселенной.
А также быть поосторожнее со своими желаниями - даже случайно сказанные слова могут быстро воплотиться в жизнь. Этот день - самый лучший в 2022 году, чтобы загадывать заветное желание. Самое удачное время в 22:22.
Можно: начинать новые отношения, запускать бизнес, планировать презентации и премьеры, строить планы на будущее, играть свадьбу, делать предложение руки и сердца, признаваться в любви.
Также можно восстанавливать разорванные связи, просить прощения у тех, кого обидели, открыто проявлять свои чувства и начинать совместную жизнь.
Что нельзя делать в зеркальные даты
В энергетически сильные дни нельзя ругаться, ревновать, конфликтовать - это очень опасно.
Нельзя желать зла в сердцах - может обернуться против желающего.
Нельзя проявлять негатив, агрессию, обижать близких - все это может вернуться в стократном размере.
Нельзя загадывать желания, которые качаются других людей или направлены на что-то плохое.
Как правильно загадывать желание
Ритуал, который вы используете, может быть любым. Можно нарисовать цветок и на лепестках записать свои желания. Можно сжечь листок со списком желаний.
Можно запечатать письмо самому себе в конверт и отправить по почте. Можно загадывать в полной темноте или со свечами. Главное - вы должны искренне этого хотеть и верить в исполнение.
А еще соблюдать важные правила:
- Формулируйте свои желания так, как будто они уже исполнились (я купил машину, мои родные здоровы, я встретила любовь всей своей жизни)
- Не применяйте прошлое и будущее время, только в настоящем и прямо сейчас.
- Не используйте лишние фразы, слова-паразиты, нецензурные слова
- Не желайте другим зла и не загадывайте то, что касается другим людей (Меня полюбил Вася, мне предложили работу, моя мама стала здоровой, мой муж поменял работу) - это так не работает.
- Не используйте слова: буду, должна, возможно, хотя бы, может быть, было бы хорошо.
- Не используйте частицу "не"
- При проговаривании вслух своего желания постарайтесь его визуализировать в своей голове
- Можно ставить временные рамки - я получила должность директора до 1 октября 2022 года
Напомним, ранее мы писали о том, какие знаки Зодиака ждет неожиданный поворот в 2022 году.
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