Зеркальная дата 08.08.2020 станет роковой для этих знаков Зодиака

Гороскоп на зеркальную дату 08.08.2020 (фото: pixabay.com)

Астролог Павел Глоба назвал в особенном гороскопе на зеркальную дату 08.08 знаки Зодиака, которым звезды готовят невероятный события

Гороскоп на особенный день 08.08.2020 готовит сюрпризы некоторым знакам Зодиака. Известный астролог Павел Глоба считает, что эти цифры станут роковыми для людей, рожденных под четырьмя зодиакальными созвездиями.

Глоба дал совет каждому из этих знаков Зодиака, как правильно воспользоваться шансом, дарованным Вселенной и начать менять свою жизнь к лучшему. Об этом пишет v-kosmose.com.

Телец

В роковую дату из двух восьмерок Тельцам выпадет уникальный шанс изменить все в лучшую сторону. Астролог советует не упустить такую возможность, ведь день будет крайне благоприятным для вас. Даже если вы проснетесь с отвратительным настроением, постарайтесь переключить себя и начните наслаждаться жизнью. Только тогда вы сможете понять, в каком направлении дальше двигаться.

Becы

Этот день будет пропитан позитивными вибрациями для знака Весы. Вам предоставится возможность добиться побед и свершений на профессиональном поприще. В то же время этот день станет и крайне опасным. Речь идет o тайном враге и манипуляторе, что слишком близко к вам подобрался. Присмотритесь получше к людям, что вас окружают.

Стрелец

Для Стрельцов этот день может стать роковым в крайне негативном смысле. Астролог рекомендует сохранять максимум спокойствия и избегать суеты, иначе вся ваша жизнь может пойти под откос. Этот период отлично подходит для инвестиций, саморазвития и налаживания связей. Причем зеркальная дата подарит вам массу энергии, с помощью которого удастся покорить вершины.

Pыбы

Для Рыб этот день может стать как победоносным, так и принести неудачу. С одной стороны, благодаря энтузиазму и правильной тактике вы сможете проявить себя с лучшей стороны и добиться профессиональных высот. С другой стороны слепой выбор союзников и доверие к ним может сыграть с вами злую шутку. Астролог советует быть бдительными и проверять людей, от которых зависит ваш успех.

Ранее астролог назвала опасные периоды августа и предупредила, что такое было разве что в 1941-м.

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