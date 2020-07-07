Зеркальная дата 07.07: как загадать желание, чтобы оно исполнилось

Вторник стал очередной зеркальной датой в 2020 году. 07.07 – это день, которые по мнению астрологов, может кардинально изменить жизнь человека и воплотить в реальность самые смелые желания.

В нумерологии семерка считается самым сильным числом. Как отмечают специалисты, в такие дни нужно быть особенно аккуратными. Если материальное начало возьмет верх над духовным развитием человека, то могут возникнуть очень серьезные проблемы. Об этом пишет издание SlovoFraza.

Семерка – хранительница секретов человека и ее основная сфера влияния в духовной жизни. В дни зеркальных дат с семерками необходимо высказывать только искренние желания, которые несут благо и касаются духовного роста человека.

Когда загадывать желание

Чтобы желание обязательно осуществилось, его нужно усилить временем. Для этого можно использовать утро – в 07.07 или вечер – в 19.07. Желание нужно гадать точно по часам, и высказать его ровно за одну минуту до наступления назначенного времени. Можно использовать принцип визуализации и представить в картинках свои мечты.

Как правильно загадать желание

Говорите о желаемом в настоящем времени, словно все уже воплотилось в жизнь.

Назовите период, на протяжении которого мечта должна стать реальностью.

Желание нужно формулировать четко и понятно.

Необходимо верить в лучшее.

Визуализируйте мечту и детали, которые с ней связаны.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи назвали знаки Зодиака, у которых изменится жизнь в зеркальную дату.

А также рассказывали о том, что ждет все знаки Зодиака в ближайшую неделю, с 6 по 12 июля.