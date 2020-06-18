Землю ждет напряженный день: астролог сделала важное предупреждение

21 июня произойдет сразу два явления – кольцевое солнечное затмение и летнее солнцестояние. Воскресенье станет особенным днем в жизни многих людей, так как солнечное затмение открывает новый жизненный цикл и может существенно изменить жизнь человека.

Как рассказала астролог Марина Скади, Солнечные и Лунные затмения – это один из методов, по которым можно спрогнозировать ключевые этапы в жизни. Об этом пишет издание УНИАН.

По словам астролога, солнечные затмения происходят в новолуния и такие явления меняют внутренние установки, приносят события, которые обусловлены внешними обстоятельствами. Солнце символизирует осознанность прошлого опыта, а Новолуние – начало нового этапа жизни.

21 июня произойдет Кольцевое Солнечное затмение в кардинальной точке Рака и в день летнего солнцестояния. Оно включит осознанное стремление к новому и будет стимулировать к самосовершенствованию.

Кольцевое затмение имеет сильное влияние на мировые и коллективные события, а летнее Солнцестояние придает таким событиям дополнительную силу. Такое затмение будет иметь глобальное влияние и отразится на мировых экономических и политических событиях.

Астролог отметила, что все события, новые дела и поступки зададут фон событий на ближайшие полгода. Стоит со всей ответственностью отнестись к этому дню и всему, что будет происходить.

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