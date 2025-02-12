Землю охопила потужна магнітна буря: штормити буде і на день святого Валентина

Що таке магнітна буря

Магнітна буря - це порушення магнітного поля Землі, викликане сонячною активністю, такою як спалахи на Сонці та корональні викиди маси. Ці явища вивільняють велику кількість енергії, яка взаємодіє з магнітним полем нашої планети, створюючи геомагнітні збурення.

Як магнітна буря впливає на людину

Магнітні бурі можуть впливати на людей по-різному:

Фізичне самопочуття. Деякі люди можуть відчувати головний біль, запаморочення, втому та загальне погіршення самопочуття.

Емоційний стан. Бурхлива сонячна активність може викликати підвищену тривожність, дратівливість та депресивні стани.

Сон. Магнітні бурі можуть порушувати сон, викликаючи безсоння або поганий сон.

Найчастіші скарги:

Головний біль

Мігрень

Запаморочення

Туман в голові

Безсоння

Слабкість

Сонливість вдень

Швидка втомлюваність

Зниження концентрації та працездатності

Підвищення тривожності

Пригніченість

Дратівливість

Агресія

Депресивні стани

Стрибки тиску

Проблеми з серцебиттям

Які дні будуть небезпечними

За прогнозами, з 12 по 16 лютого 2025 року очікуються наступні магнітні бурі:

12 лютого - сильна магнітна буря у другій половині дня та ввечері може викликати погіршення самопочуття. К-індекс підвищиться до рівня 6.

13 лютого - потужність магнітної бурі стане трохи меншою, до К-індексу 5.

14 лютого - день Святого Валентина може бути позначений магнітною бурею червоного рівня та К-індексу 5.

15 лютого - сильне полярне сяйво та можливі порушення в радіозв'язку. K-індекс може досягати 5, що також відповідає сильній магнітній бурі (G1).

16 лютого - очікується спокійна геомагнітна обстановка, без значних збурень.

Варто зазначити, що усі прогнози науковців попередні, оскільки активність Сонця може швидко змінюватися. Тому варто слідкувати за оновленнями та попередженнями від експертів.

Сильна магнітна буря накриє Землю (скриншот)

Як підтримати організм в дні магнітних бур

У період магнітних бур важливо підтримувати організм і для цього не потрібно робити щось особливе. Достатньо буде дотримуватися нормального розпорядку дня, знизити фізичне та психоемоційне навантаження, нормально харчуватися та висипатися.

Відпочинок. Спробуйте більше відпочивати та уникати фізичного та емоційного перенавантаження.

Гідратація. Пийте достатньо води, щоб підтримувати водний баланс організму.

Уникнення стресу. Практикуйте техніки релаксації, такі як медитація або дихальні вправи.

Здорове харчування. Споживайте більше свіжих фруктів та овочів, багатих вітамінами та мінералами.

Свіже повітря. Намагайтеся протягом дня гуляти на свіжому повітрі не менш ніж 30-45 хвилин. Провітрюйте приміщення.

Крім того, лікарі радять не зловживати кавою, енергетиками, алкоголем, шкідливою їжею.