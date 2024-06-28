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На Землю насувається потужна магнітна буря: коли варто поберегти здоров'я

Землю накриє потужна магнітна буря (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Потужна магнітна буря накриє Землю в кінці червня через потужні спалахи на Сонці. За даними вчених, вона досягне червоного рівня К-індексу 5 й затягнеться мінімум на два дні.

Що відомо про цю магнітну бурю, коли та як треба поберегти здоров'я, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Meteoagent.

Що таке магнітна буря

На Сонці регулярно стаються вибухи та спалахи, що призводять до викиду у простір великої кількості сонячної енергії. Ця енергія складається з заряджених частинок (протонів та електронів), які здатні швидко переміщатися у простору.

Також вони переміщаються в сторону Землі, і коли ці частинки досягають магнітосфери Землі, відбувається геомагнітна активність. Саме її вчені називають сонячними або магнітними бурями.

Магнітні буря мають класифікацію: від К-індекс 1 до К-індексу 9. До К-індекс 5 - це слабкі та помірні магнітні бурі, які майже непомітні для людей.

Від К-індекс 5 до К-індекс 9 - це бурі червоного рівня, які можуть впливати не тільки самопочуття людей на Землі, а й ще викликати збій у роботі техніки% супутники, радіочастоти, GPRS та вишок зв'язку. При бурях К-індекс 8-9 можливі північні сяйва.

Що відомо про найближчу магнітну бурю

За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, потужна магнітна буря червоного рівня накриє Землю у п'ятницю, 28 червня. Вона досягне рівня К-індексу 5 та затягнеться на два дні.

На спад геомагнітна активність піде, за попередніми прогнозами експертів, тільки у суботу, 30 червня.

Як впливає магнітна буря на людину

Вчені провели чимало досліджень на тему впливу магнітних бур на життєдіяльність людини. Деякі з них підтверджують, що спалахи на Сонці та збурення геомагнітної активності можуть викликати погіршення самопочуття у людей та впливати на настрій.

У дні магнітних бур люди частіше скаржаться на головні болі, загальну слабкість, погіршення настрою, стрибки тиску і звертаються за допомогою до терапевтів та кардіологів.

Найчастіші скарги:

  • Головні болі та мігрені
  • Запаморочення
  • Слабкість
  • Швидка втома
  • Сонливість вдень та проблеми зі сном вночі
  • Порушення концентрації
  • Туман в голові
  • Стрибки артеріального тиску
  • Проблеми з серцево-судинною системою
  • Погіршення настрою
  • Підвищена дратівливість
  • Прояви агресії
  • Загострення хронічних захворювань

Що допоможе захистити організм

У дні магнітних бур лікарі дають зазвичай загальні рекомендації, які допоможуть зменшити вплив та підтримати організм.

Основні поради:

  • Дотримуватися нормального графіку дня
  • Висипатися (не менше 7-9 годин на добу)
  • Робити зранку зарядку та приймати контрастний душ
  • Повноцінно харчуватися з додаванням фруктів, овочів.
  • Пити достатньо води
  • Не зловживати кавою, енергетиками. Алкоголем, цигарками, гострою та шкідливою їжею
  • Провітрювати регулярно приміщення
  • Обов'язково гуляти на свіжому повітрі від 30 хвилин на день
  • Знизити фізичні та психоемоційні навантаження
  • При потребі - звертатися за консультацією та допомогою до спеціалістів

 

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