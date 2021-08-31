Землю накроет трехдневной магнитной бурей: когда будет пик

Магнитная буря накроет Землю уже в первые дни сентября, вызвав сбои не только в работе техники, но и проблемы со здоровьем у многих людей.

Когда ждать ударов, почему это опасно, и кто наиболее подвержен влиянию магнитной бури - читайте ниже в материале Styler.

Даты магнитной бури

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН, буря продлится с 1 по 3 сентября. При єтом основного удара следует ждать 2 сентября, за день до этого и после магнитосфера будет возбужденной.

Пик геомагнитной активности придется на 06:00 четверга, 2 сентября.

Магнитной (геомагнитной) бурей принято называть возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются поступлением в окрестности Земли возмущенных потоков солнечного ветра и их взаимодействием с магнитосферой Земли.

Скриншот: Даты сентябрьских магнитных бурь (tesis.lebedev)

Для кого период магнитных бурь опасен

Негативному воздействию магнитной бури наиболее подвержены люди с метеозависимостью, пожилые, те, у кого есть проблемы с сердцем и сосудами, гипертоники, гипотоники, эмоционально и психически нестабильные люди.

Врачи говорят, что во время сильной геомагнитной активности голова может разболеться даже у тех людей, которые считают себя здоровыми.

В опасные дни могут быть мигрени, "скакать" давление, нарушаться сердечный ритм, ноют старые раны, а хронические болезни дают о себе знать.

Кроме того бывают проблемы со сном, беспричинная усталость, раздражительность, апатия, трудно сдерживать эмоции.

Как себя уберечь?

Медики советуют людям, которые подвержены влиянию магнитной бури, соблюдать ряд правил. Если же у вас есть определенные проблемы со здоровьем, и вы в группе риска, держите необходимые лекарства под рукой. При необходимости проконсультируйтесь с врачом.

Эксперты рекомендуют в периоды геомагнитной активности придерживаться несложных правил: