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Землю накроет магнитными бурями: какие дни будут опасными на этой неделе

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Понедельник 12 сентября 2022 18:09
Землю накроет магнитными бурями: какие дни будут опасными на этой неделе Магнитные бури накроют дважды на этой неделе (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Магнитные бури в середине сентября доставят временные неудобства многим людям на планете. В ближайшие дни специалисты прогнозируют бурю с умеренными показателями и один геомагнитный удар.

Какие дни станут опасными в период с 12 по 18 сентября - читайте в материале ниже.

По данным Meteoagent, уже завтра, 13 сентября, ожидаются магнитные колебания с индексом 4. Геомагнитная обстановка утихнет только к среде, 15 сентября.

Но 16 сентября снова начнутся магнитные колебания. А 17 сентября, в пятницу, ожидается сильная магнитная буря с индексом 5.

Такая буря может воздействовать на всех людей на планете и привести к ухудшению самочувствия. Напряжение начнет спадать уже в субботу, а в воскресенье геомагнитная обстановка вернется в нормальное состояние.

Следующую сильную магнитную бурю специалисты прогнозируют в конце месяца - 30 сентября.

Землю накроет магнитными бурями: какие дни будут опасными на этой неделе

Как влияет магнитная буря на человека

В дни умеренных колебаний небольшое ухудшение самочувствия бывает у метеозависимых людей, у пожилых и у людей с хроническими заболеваниями.

В дни сильных магнитных бурь неприятные ощущения могут почувствовать многие люди на Земле. Также могут быть перебои в работе электроники и связи.

Самые частые симптомы в дни магнитных бурь:

  • Головная боль
  • Общее ухудшение самочувствия
  • Вялость и головокружение
  • Нарушение концентрации
  • Ломота в конечностях
  • Проблемы со сном - сонливость или бессонница
  • Раздражительность, апатия, агрессия, депрессивные состояния
  • Колебания давления, нарушение сердечного ритма
  • Обострение тревожности
  • Обострение хронических заболеваний

Что поможет снизить воздействие магнитной бури

В такие дни нужно придерживаться нормального режима дня - полноценно питаться, спать не менее 8 часов в сутки и совершать прогулки на свежем воздухе.

От вредной, жирной пищи стоит отказаться и ограничить употребление кофе, алкоголя и сигарет.

Желательно снизить физическую и психоэмоциональную нагрузку, принимать контрастный душ, больше отдыхать и дышать свежим воздухом.

В рационе должно быть больше овощей и фруктов, достаточное количество воды. Также помогают травяные чаи.

Людям с хроническими заболеваниями нужно больше отдыхать и высыпаться, от сильных нагрузок лучше отказаться, а под руками необходимо держать лекарства.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, как во время войны нужно отдыхать, чтобы быстро восстановить энергию и силы.

А также мы писали о том, что ученые назвали самое полезное время для утреннего подъема.

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