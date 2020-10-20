Землю накроет магнитная буря невиданной силы: уже скоро!

Магнитная буря невиданной силы будет штормить Землю в течение нескольких дней. Астрофизики рассказали, когда ждать геошторма, а врачи объяснили, кому опасна буря, и как уберечься от ее негативного влияния.

Так, по данным Лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН, магнитосфера будет возбужденной уже 22 октября. Затем придет трехдневная магнитная буря (23, 24 и 25 октября), 26 числа - геошторм начнет утихать.

Магнитная буря в октябре (скрин: tesis.lebedev)

Кто может пострадать из-за магнитной бури

Первыми, кто испытывает на себе "прелести" геомагнитной бури, являются метеочувствительные люди. Также стоит следить за календарем бурь тем, у кого есть сердечно-сосудистые болезни, гипертоникам и гипотоникам, пожилым людям с хроническими болезнями.

Названным категориям людей врачи советуют держать под рукой необходимые лекарства в эти дни. Ведь накануне и во время магнитной бури вам может стать хуже.

Врачи говорят, что магнитная буря, особенно такая сильная, может негативно сказаться и на здоровых людях. В этот период вы можете чувствовать беспричинные головные боли, апатию, утомляемость.

В опасные дни могут обостряться хронические болезни, возникать головные боли, скакать давление, появляться бессонница.

Как защититься от пагубного влияния магнитной бури

Абсолютной защиты и универсального рецепта конечно же нет. Но врачи говорят, что минимизировать воздействия шторма все же можно.

Как мы писали выше, людям из "группы риска" нужно держать лекарства под рукой, а номер телефона семейного врача неподалеку.

В этот период также обостряются нервные расстройства. Если вы склонны к паническим атакам, попросите врача выписать вам успокоительные. Но и накручивать себя ожиданием того, что вот-вот что-то заболит не нужно.

Если же вы считаете себя человеком здоровым, вам также необходимо принять "контрмеры". В первую очередь, помните о здоровом сне в течение 7-8 часов. Проводите больше времени на свежем воздухе, ходите пешком.

Кроме того, стоит отказаться от алкоголя и меньше пить кофе. Пересмотрите свое меню, исключив фаст-фуд, жирное, сладкое, соленое, копченое.

Ученые говорят, что в ближайшем будущем магнитные бури будут все чаще сотрясать нашу планету. По данным астрофизиков, Солнце вошло в 25-й цикл, из-за чего его активность начала расти. Пика наше светило достигнет уже в 2025 году.

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