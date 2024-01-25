Землю накриває сильна магнітна буря: у які дні треба берегти здоров'я

Магнітна буря червоного рівня почала накривати Землю у четвер, 25 січня, у другій половині дня. Вона стане затяжною і штормитиме ще кілька днів. Очікується, що буря досягне К-індексу 5.

Що відомо про цю магнітну бурю і як зберегти своє здоров'я, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Meteoagent.

Що таке магнітна буря

На Сонці регулярно відбуваються спалахи та вибухи, що призводять до викиду у простір великої кількості сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок - протонів та електронів, які з викидами розлітаються в різні боки, у тому числі й у бік Землі.

Заряджені частинки здатні швидко переміщатися у просторі, і коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку вчені називають магнітними або сонячними бурями.

Магнітні бурі класифікуються за своєю потужністю за індексами від К-1 до К-9. Всі бурі Від К-індексу 1 до К-індексу 4 - невеликі, понад К-індексу 5 - бурі червоного рівня. Бурі червоного рівня можуть на життєдіяльність людини та викликати погіршення самопочуття.

Вони порушують роботу джерел зв'язку: стільникові вежі, GPRS, супутники, радіочастоти. При бурях понад К-індексом 7 бувають полярні сяйва.

Що відомо про найближчу бурю

За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, буря червоного К-індексу 5 накрила Землю у другій половині дня 25 січня. Також ця буря буде активна у п'ятницю, 26 січня та у суботу, 27 січня.

У спокійний стан магнітосфера повернеться лише у неділю, 28 січня.

Магнітна буря 25 - 27 січня (скриншот)

Як магнітна буря впливає на людину

Існує чимало досліджень, які підтверджують наявність зв'язку між магнітними бурями та погіршенням самопочуття у багатьох людей на планеті. У такі дні люди частіше скаржаться на здоров'я та звертаються до лікарів.

Часті скарги:

Головний біль, мігрень, запаморочення

Туман у голові, сонливість вдень

Проблеми зі сном уночі

Порушення концентрації, загальна слабкість, підвищена стомлюваність

Підвищена тривожність, дратівливість, агресія

Загострення хронічних хвороб

Найбільшу небезпеку магнітні бурі становлять астронавтів, оскільки вони знаходяться поза зоною захисного екрану земної атмосфери. Астронавти мають ризик зазнати впливу високого рівня радіації, що в рази підвищує ймовірність виникнення раку.

Як уберегти здоров'я

Медики дають загальні рекомендації, що дозволять пройти дні магнітних бур без труднощів. Насамперед потрібно повноцінно висипатися, повноцінно харчуватися та дотримуватись нормального режиму дня. А також: