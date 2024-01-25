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Землю накрывает сильная магнитная буря: в какие дни нужно поберечь здоровье

Четверг 25 января 2024 18:31
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Землю накрывает сильная магнитная буря: в какие дни нужно поберечь здоровье Магнитная буря накроет Землю уже сегодня (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Магнитная буря красного уровня начала накрывать Землю в четверг, 25 января, во второй половине дня. Она станет затяжной и штормить будет еще несколько дней. Ожидается, что буря достигнет К-индекса 5.

Что известно об этой магнитной буре и как уберечь свое здоровье, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Meteoagent.

Что такое магнитная буря

На Солнце регулярно происходят вспышки и взрывы, которые приводят к выбросу в пространство большого количества солнечной энергии. Она состоит из заряженные частиц - протонов и электронов, которые с выбросами разлетаются в разные стороны, в том числе и в сторону Земли.

Заряженные частицы способны быстро перемещаться в пространстве и когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, которую ученые называют магнитными или солнечными бурями.

Магнитные бури классифицируются по своей мощности по индексам, от К-1 до К-9. Все бури От К-индекса 1 до К-индекса 4 - небольшие, свыше К-индекса 5 - бури красного уровня. Бури красного уровня могут влить на жизнедеятельность человека и вызывать ухудшение самочувствия.

Они нарушают работу источников связи: сотовые вышки, GPRS, спутники, радиочастоты. При бурях свыше К-индекса 7 бывают полярные сияния.

Что известно о ближайшей буре

По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий во всем мире, буря красного К-индекса 5 накрыла Землю во второй половине дня 25 января. Также эта буря будет активна в пятницу, 26 января и в субботу, 27 января.

В спокойное состояние магнитосфера вернется только в воскресенье, 28 января.

Землю накрывает сильная магнитная буря: в какие дни нужно поберечь здоровье

Магнитная буря 25 - 27 января (скриншот)

Как магнитная буря влияет на человека

Существует немало исследований, которые подтверждают наличие связи между магнитными бурями и ухудшением самочувствия у многих людей на планете. В такие дни люди чаще жалуются на здоровье и обращаются к докторам.

Частые жалобы:

  • Головная боль, мигрень, головокружение
  • Туман в голове, сонливость днем
  • Проблемы со сном ночью
  • Нарушение концентрации, общая слабость, повышенная утомляемость
  • Повышенная тревожность, раздражительность, агрессия
  • Обострение хронических болезней

Самую большую опасность магнитные бури представляют для астронавтов, так как они находятся вне зоны защитного экрана земной атмосферы. У астронавтов есть риск подвергнуться воздействию высокого уровня радиации, что в разы повышает вероятность возникновения рака.

Как уберечь здоровье

Медики дают общие рекомендации, которые позволят пройти дни магнитных бурь без трудностей. В первую очередь, нужно полноценно высыпаться, полноценно питаться и соблюдать нормальный режим дня. А также:

  • Следить за состоянием здоровья
  • Пить достаточно воды
  • Снизить психоэмоциональные и физические нагрузки
  • Ограничить алкоголь и сигареты
  • Принимать по утрам контрастный душ и делать зарядку
  • Днем совершать прогулки на свежем воздухе
  • Проветривать помещение
  • Стараться не перенапрягаться, заниматься спокойными делами, выбирать щадящие режимы в спорте, больше отдыхать
  • При необходимости - обращаться за помощью к специалистам.

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