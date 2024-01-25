Землю накрывает сильная магнитная буря: в какие дни нужно поберечь здоровье

Магнитная буря красного уровня начала накрывать Землю в четверг, 25 января, во второй половине дня. Она станет затяжной и штормить будет еще несколько дней. Ожидается, что буря достигнет К-индекса 5.

Что известно об этой магнитной буре и как уберечь свое здоровье, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Meteoagent.

Что такое магнитная буря

На Солнце регулярно происходят вспышки и взрывы, которые приводят к выбросу в пространство большого количества солнечной энергии. Она состоит из заряженные частиц - протонов и электронов, которые с выбросами разлетаются в разные стороны, в том числе и в сторону Земли.

Заряженные частицы способны быстро перемещаться в пространстве и когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, которую ученые называют магнитными или солнечными бурями.

Магнитные бури классифицируются по своей мощности по индексам, от К-1 до К-9. Все бури От К-индекса 1 до К-индекса 4 - небольшие, свыше К-индекса 5 - бури красного уровня. Бури красного уровня могут влить на жизнедеятельность человека и вызывать ухудшение самочувствия.

Они нарушают работу источников связи: сотовые вышки, GPRS, спутники, радиочастоты. При бурях свыше К-индекса 7 бывают полярные сияния.

Что известно о ближайшей буре

По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий во всем мире, буря красного К-индекса 5 накрыла Землю во второй половине дня 25 января. Также эта буря будет активна в пятницу, 26 января и в субботу, 27 января.

В спокойное состояние магнитосфера вернется только в воскресенье, 28 января.

Магнитная буря 25 - 27 января (скриншот)

Как магнитная буря влияет на человека

Существует немало исследований, которые подтверждают наличие связи между магнитными бурями и ухудшением самочувствия у многих людей на планете. В такие дни люди чаще жалуются на здоровье и обращаются к докторам.

Частые жалобы:

Головная боль, мигрень, головокружение

Туман в голове, сонливость днем

Проблемы со сном ночью

Нарушение концентрации, общая слабость, повышенная утомляемость

Повышенная тревожность, раздражительность, агрессия

Обострение хронических болезней

Самую большую опасность магнитные бури представляют для астронавтов, так как они находятся вне зоны защитного экрана земной атмосферы. У астронавтов есть риск подвергнуться воздействию высокого уровня радиации, что в разы повышает вероятность возникновения рака.

Как уберечь здоровье

Медики дают общие рекомендации, которые позволят пройти дни магнитных бурь без трудностей. В первую очередь, нужно полноценно высыпаться, полноценно питаться и соблюдать нормальный режим дня. А также: