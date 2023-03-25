Землю накрила найпотужніша магнітна буря за останні 6 років: чим це загрожує

Землю накрила геомагнітна буря, яка стала найпотужнішою за останні шість років. Вона належала до рівня G4, і навіть вчені не очікували такого, адже їхні прогнози були значно скромнішими.

Що відомо про бурю

Геомагнітна буря була спровокована гігантським викидом плазми з корональної діри на Сонці.

Буря рівня G4 отримала "4 бали" за 5-бальною шкалою оцінки. Тобто найпотужніша з можливих геомагнітних бур може мати рівень G5.

Спочатку вчені, які стежать за змінами на Сонці, прогнозували появу на Землі 23, 24 або 25 березня бурі рівня G2, але ніхто не очікував, що вона буде такою сильною.

Геомагнітні бурі рівня від G1 до G3 можуть спричинити незначні збої в роботі радіозв'язку та енергосистем. Буря рівня G4 вважається більш небезпечним явищем. Вона окрім всього викликає полярні сяйва навіть там, де вони зазвичай малоймовірні.

Зокрема, на території США можна було спостерігати полярні сяйва.

Фото: Полярне сяйво на Алясці, США (фото: twitter.com/Vincent_Ledvina)

Вчені кажуть, що з корональної діри, яка за розмірами була в 20 разів більша за Землю, вирвався гігантський потік плазми, який полетів через космос із середньою швидкістю в 2,1 млн км/год.

Чому магнітні бурі можуть бути небезпечними

Вважається, що певний відсоток людей може відчувати погіршення самопочуття. Зокрема, це метеозалежні люди, люди похилого віку, вагітні жінки, люди із хронічними захворюваннями (проблеми з тиском, хвороби серця і судин тощо).

У ці дні медики рекомендують налагодити режим сну, більше відпочивати, не перевантажувати себе фізично й емоційно, правильно харчуватися і відмовитися від алкоголю, кави та куріння.