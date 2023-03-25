ua ru
Сб, 25 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Землю накрила найпотужніша магнітна буря за останні 6 років: чим це загрожує

Новость на русском →
Субота 25 березня 2023 18:25
Землю накрила найпотужніша магнітна буря за останні 6 років: чим це загрожує Землю накрила надпотужна магнітна буря (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

Землю накрила геомагнітна буря, яка стала найпотужнішою за останні шість років. Вона належала до рівня G4, і навіть вчені не очікували такого, адже їхні прогнози були значно скромнішими.

Про це пише Live Science.

Що відомо про бурю

Геомагнітна буря була спровокована гігантським викидом плазми з корональної діри на Сонці.

Буря рівня G4 отримала "4 бали" за 5-бальною шкалою оцінки. Тобто найпотужніша з можливих геомагнітних бур може мати рівень G5.

Спочатку вчені, які стежать за змінами на Сонці, прогнозували появу на Землі 23, 24 або 25 березня бурі рівня G2, але ніхто не очікував, що вона буде такою сильною.

Геомагнітні бурі рівня від G1 до G3 можуть спричинити незначні збої в роботі радіозв'язку та енергосистем. Буря рівня G4 вважається більш небезпечним явищем. Вона окрім всього викликає полярні сяйва навіть там, де вони зазвичай малоймовірні.

Зокрема, на території США можна було спостерігати полярні сяйва.

Землю накрила найпотужніша магнітна буря за останні 6 років: чим це загрожуєЗемлю накрила найпотужніша магнітна буря за останні 6 років: чим це загрожує

Фото: Полярне сяйво на Алясці, США (фото: twitter.com/Vincent_Ledvina)

Вчені кажуть, що з корональної діри, яка за розмірами була в 20 разів більша за Землю, вирвався гігантський потік плазми, який полетів через космос із середньою швидкістю в 2,1 млн км/год.

Чому магнітні бурі можуть бути небезпечними

Вважається, що певний відсоток людей може відчувати погіршення самопочуття. Зокрема, це метеозалежні люди, люди похилого віку, вагітні жінки, люди із хронічними захворюваннями (проблеми з тиском, хвороби серця і судин тощо).

У ці дні медики рекомендують налагодити режим сну, більше відпочивати, не перевантажувати себе фізично й емоційно, правильно харчуватися і відмовитися від алкоголю, кави та куріння.

Раніше ми писали, що в NASA змінили прогноз щодо загрози "астероїда Судного дня".

Читайте також проастероїд Орфей, до якого ще 30 років тому хотіли "прикріпити" супутник.

Читайте РБК-Україна в Google News
Магнітна буря Солнце космос вчені