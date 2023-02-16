Землю накриє на три дні магнітна буря: коли чекати на удари

Які дні у лютому небезпечні

Експерти прогнозують, що наступне обурення геомагнітного поля Землі очікується з 19 по 21 лютого.

А також ще одна хвиля очікується з 22 по 28 лютого. Ця магнітна буря буде досить слабкою.

Для кого небезпечні магнітні бурі

Магнітні бурі можуть негативно позначитися на самопочутті метеозалежних людей та роботі систем навігації та зв'язку.

Найбільш гостро вплив магнітних бур відчувають люди із захворюваннями серцево-судинної, нервової та дихальної системи, опорно-рухового апарату, маленькі діти, люди похилого віку, вагітні жінки.

У дні магнітних бур медики радять знизити фізичне та психоемоційне навантаження, повноцінно висипатися, гуляти на свіжому повітрі, добре харчуватися та виключити з раціону шкідливу їжу (гостру, солону, алкоголь).

Щоб захистити своє здоров'я та покращити самопочуття в період магнітних бур, рекомендується: