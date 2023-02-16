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Землю накриє на три дні магнітна буря: коли чекати на удари

Магнітна буря у лютому (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

Магнітна буря досить великої потужності наближається до Землі. Вона спостерігатиметься 19, 20 та 21 лютого. Метеозалежні люди можуть відчути погіршення стану здоров'я.

Про дати магнітних бур повідомляється на сайті Meteoagent.

Які дні у лютому небезпечні

Експерти прогнозують, що наступне обурення геомагнітного поля Землі очікується з 19 по 21 лютого.

А також ще одна хвиля очікується з 22 по 28 лютого. Ця магнітна буря буде досить слабкою.

Для кого небезпечні магнітні бурі

Магнітні бурі можуть негативно позначитися на самопочутті метеозалежних людей та роботі систем навігації та зв'язку.

Найбільш гостро вплив магнітних бур відчувають люди із захворюваннями серцево-судинної, нервової та дихальної системи, опорно-рухового апарату, маленькі діти, люди похилого віку, вагітні жінки.

У дні магнітних бур медики радять знизити фізичне та психоемоційне навантаження, повноцінно висипатися, гуляти на свіжому повітрі, добре харчуватися та виключити з раціону шкідливу їжу (гостру, солону, алкоголь).

Щоб захистити своє здоров'я та покращити самопочуття в період магнітних бур, рекомендується:

  • Уникати стресових ситуацій.
  • Відмовитися від кави, алкоголю та газованих напоїв.
  • Пити більше чистої води чи трав'яного чаю.
  • Проводити час на свіжому повітрі.
  • Приймати ванну із ароматичною сіллю.
  • Налагодити режим сну.

До речі, раніше ми писали про те, які корисні продукти можуть стати шкідливими у великій кількості.

А ще розповідали про те, у які міфи про мігрень не варто вірити.

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Магнітна буря