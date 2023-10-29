Землю накриє потужна магнітна буря вже сьогодні: що про неї відомо

Що таке магнітна буря

Вибухи та сплески на Сонці провокують викиди сонячної енергії, які призводять до підвищеної геомагнітної обстановки. Сонячна енергія за таких вибухів розсіюється у різних напрямах, зокрема й у бік Землі.

Енергія складається із заряджених частинок (протонів та електронів), які швидко переміщаються у просторі. Коли ці частинки досягають магнітосфери Землі, вони провокують активність, яку називають сонячними чи магнітними бурями.

Вчені класифікують такі бурі за потужністю. Незначні магнітні коливання зазвичай майже не відчутні - це бурі від К-індексу 2 до бурі К-індексу 3. Буря К-індексу 4 - це помірна буря.

Бурі К-індексу 5 і вище - це вже бурі червоного рівня, які можуть бути відчутні. Такі бурі можуть спричинити збій у роботі електроніки, супутників, мобільного зв'язку, GPRS. Більш сильні бурі викликають полярні сяйва.

Також бурі з К-індексом понад 5 можуть спричинити погіршення самопочуття людей на планеті.

Що відомо про найближчу магнітну бурю

За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, потужна магнітна буря К-індексу 7 накриє Землю ввечері 29 жовтня.

30 жовтня магнітна буря стане трохи слабшою, але дуже незначно - прогнозується К-індекс 6. У вівторок, 31 жовтня, буря опуститься до червоного К-індексу 5. Тільки 1 листопада вона піде на спад і очікується К-індекс 4. У нормальний стан магнітосфера прийде у четвер, 2 листопада.

Як впливають магнітні бурі на людину

Серед вчених усього світу немає єдиної думки щодо впливу магнітних бур на здоров'я людини. Існує чимало досліджень, які підтверджують взаємозв'язок магнітних бур та погіршенням самопочуття людини.

Люди в такі дні відчувають нездужання, частіше звертаються до лікарів, особливо до кардіологів.

Найчастіші скарги:

Головний біль, мігрень, запаморочення

Безсоння, надмірна сонливість вдень

Загальна слабкість та погіршення самопочуття

Швидка стомлюваність, зниження концентрації та працездатності

Підвищена тривожність, пригніченість, дратівливість та агресія

Найбільшу небезпеку такі бурі становлять астронавтів, які знаходяться поза зоною захисного екрану земної атмосфери. Вони можуть піддаватися впливу високих рівнів радіації, що у рази підвищує ризик розвитку раку.

Як полегшити стан у дні магнітних бур

Якщо ви метеозалежні й в дні магнітних бур відчуваєте погіршення самопочуття, то медики зазвичай дотримуються загальних рекомендацій:

Повноцінно висипатись і достатньо відпочивати - нічний сон не менше 7-9 годин на добу.

Зменшити фізичні та емоційні навантаження

Дихати свіжим повітрям та пити достатньо води

Повноцінно харчуватися та відмовитися від алкоголю, солоної та шкідливої їжі

Зменшити стреси та навантаження

При необхідності - звертатися до сімейного лікаря