Землю накриє магнітна буря з потужними геоударами: як вберегтися від її наслідків

Що потрібно знати про магнітну бурю

Магнітні бурі - це наслідки пошкодження магнітного поля Землі, які викликають спалахи на Сонці. Зміни в магнітному полі люди часто відчувають на собі через сфери здоров'я та навіть мобільного зв'язку!

Є ті, хто дуже чутливі до подібних змін у магнітному полі та відчувають найменші коливання.

Магнітна буря 12 травня 2023 буде досить потужною протягом усієї доби. Передбачають, що до 18 години вечора та з 21 години вечора до опівночі включно потужність буде дорівнювати трьом балам.

У проміжок між 18 та 21 годинами буде короткий період спаду до двох балів.

Як вберегтися від впливу магнітних бур

Вплив магнітних бур проявляється в усіх індивідуально. Дехто може дуже страждати протягом коливань магнітного поля, а хтось почувається, як і раніше. У людей з особливо підвищеною чутливістю може боліти голова, розвинутися мігрень, стрибати тиск і погіршуватися згортання крові.

Проте рекомендації самодопомоги універсальні для всіх.

Насамперед потурбуйтеся про правильний сон. Лікарі радять лягати спати за годину до півночі та вставати без будильника.

Не забувайте також про рух: ходіть пішки, плавайте, займайтеся гімнастикою. При цьому не треба надто виснажувати себе в спортзалах різними силовими навантаженнями.

Якщо у вас болить голова, краще відмовтеся від кави та чаю, які містять кофеїн і створюють для організму додатковий стрес. Натомість надайте перевагу трав'яним чаям.