Земля на 10 млн долларов. Журналисты сообщили о захвате 8 участков под Киевом 

В Козине под Киевом по поддельным документам осуществили рейдерский захват 8 земельных участков на берегу Днепра площадью 7 га. Их стоимостью оценивается примерно в 10 млн долларов.

Об этом говорится в статье на сайте Delo.ua .

Как заявляет владелец участков, Никита Самусев, группа рейдеров осуществила захват путем манипуляций с документами и их ксерокопиями, используя услуги "черных" нотариусов.

Адвокаты потерпевшего утверждают, что землю переписали на жителя неподконтрольных территорий, а в помещении нотариальной конторы не было ни "продавца", ни "покупателя".

Ходатайство о привлечении нотариуса к дисциплинарной ответственности впоследствии осталось без рассмотрения. В Минюсте нарушений в ее действиях не усмотрели.

Однако, по факту незаконного отчуждения имущества по заявлению Самусева Печерское ГУ Нацполиции открыло уголовное производство № 12020100060001598. Выяснилось, что подделаны были и доверенность, и сами "договора" купли-продажи.

Печерский районный суд Киева 25 марта 2020 года арестовал незаконно отчужденное имущество в рамках уголовного производства. Однако это не помешало новому "собственнику" земли внести участки в уставной капитал ООО "БЦ Инвестбуд". Эта компания была зарегистрирована в день проведения сделки в Белой Церкви, а ее "владельцы" - зарегистрированы в Макеевке.

В дальнейшем суды несколько раз накладывали аресты на земельные участки, как в рамках уголовного, так и гражданского производства.

Позже полиция приняла решение уголовное производство закрыть.

В результате рейдеры сняли арест с земли в рамках уголовного дела и попытались еще несколько раз сменить ее собственников. Но это не получилось сделать из-за ареста в гражданском деле.

Самусев уверен, что на эту землю "положили глаз" собственники остальной территории этого коттеджного городка. Его владельцами являются ООО "Рейнир Бизнес Групп" и ООО "Комфорт-Сити", которые принадлежат Евгению Сингаевскому и Андрею Мартынову. Как известно, Мартынов - застройщик села Софиевская Борщаговка под Киевом.

Напомним, из открытых источников известно, что на участках, которые относятся к землям рекреации, "Рейнир Бизнес Групп" собирается строить жилой дом. Строительство уже начато.

Согласно данным следствия, компания купила ряд объектов незавершенного строительства на площади 41 га земли у ООО "Кватро Лизинг". Прокуратуру заинтересовал тот факт, что "Кватро" продали землю через 6 дней после получения ее от Козинского поселкового совета.

При этом дело расследуется по "должностной" статье о превышении власти, то есть вероятнее всего, касается злоупотреблений чиновников по выделению рекреационных земель под застройку.