До Землі летить велика зелена комета: побачити її можна раз на 3000 років

Нову комету С/2023 Н2 Lemmon, яку вчені виявили лише цього року, можна буде побачити неозброєним оком на небі найближчими днями. Величезна зелена комета буде такою яскравою, що її можна буде навіть сфотографувати.

Що відомо про цю комету і коли її можна буде побачити на небі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Universe Today.

Комета С/2023 Н2 Lemmon була виявлена 23 квітня астрономами. Вони з'ясували, що ця комета є довгоперіодичною. Зараз вона наближається до Землі, і її яскравість досягла рівня +8 зіркової величини, і вона стає ще яскравішою.

Повний оберт навколо Сонця ця комета здійснює 3870 років. 29 жовтня вона наблизилася на максимальну відстань до Сонця і вже 31 жовтня її стало добре видно із Землі. У нічному небі її яскравість збільшується і цілком імовірно, що на момент максимального зближення з нашою планетою її можна буде побачити неозброєним оком.

Комета С/2023 Н2 Lemmon (фото: Starry Night)

За даними дослідників, спостерігати за кометою С/2023 Н2 Lemmon, яка летить зі швидкістю 60 км/с, можна з 6 листопада. На найближчу відстань (29 млн км) до нашої планети вона наблизиться в ніч із 10 на 11 листопада.

Цієї ночі варто дивитися на захід, комета перебуватиме над лінією горизонту в сузір'ї Геркулеса. Побачити її в небі можна буде за пару днів до максимального зближення та кілька днів - після.

Рекомендується використовувати хоча б бінокль, хоча об'єкт буде видно, але в обрисі розмитого зоряного кульового скупчення. Якщо яскравість комети збільшиться ще на кілька пунктів, її можна буде розглянути неозброєним оком.

Ця комета має деяку схожість зі знаменитою кометою 1Р Галлея, але в неї орбітальний період удвічі більший.

Траєкторія польоту комети С/2023 Н2 Lemmon (фото: Starry Night)