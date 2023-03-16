До Землі мчить величезний астероїд шириною 17 метрів: коли він наблизиться
Величезний астероїд розміром із будинок пролетить між Землею та Місяцем у п'ятницю, 17 березня 2023 року.
Про наближення небесного тіла пише Forbes.
Деталі наближення астероїда
Вчені виявили небесне тіло 13 березня, астероїд має діаметр близько 56 футів (17 метрів).
Це такий самий розмір, як у Челябінського, який упав у 2013 році у російському місті.
Вчені повідомляють, що астероїд завширшки приблизно 17 метрів має пролетіти повз Землю вже в п'ятницю, 17 березня. Але найголовніше не обсяги астероїда, а близькість до Землі, тобто відстань, де він перебуватиме під час свого польоту.
У NASA впевнені, що ніякого падіння астероїда на Землю не відбудеться, все ж таки дистанція від планети в 240 тисяч кілометрів може лякати.
Здебільшого так близько до Землі астероїди не підлітають. Тому у будь-якому випадку космічний камінь 2023 року EY вважається потенційно небезпечним.
Якщо ви хочете побачити цю подію у прямому ефірі, підключіться до сторінки WebTV проекту Virtual Telescope Project та каналу YouTube о 00:00 UTC 17 березня (20:00 EDT 16 березня) для перегляду у прямому ефірі через 17-дюймовий роботизований телескоп у Чеккано.
Нагадаємо, що до Землі летить комета, яку не бачили 80 тисяч років.
Нагадаємо, що до Землі мчать чотири величезні астероїди.